Anabel Pantoja y Kiko Matamoros se tiran los trastos a la cabeza

Kiko Matamoros hace un comentario de mal gusto a la sobrina de Isabel Pantoja

Hace unos días Anabel Pantoja anunciaba que había decidido hacerse un nuevo retoque estético. La colaboradora ha querido seguir los pasos de su cuñada, Irene Rosales, y se ha puesto un aparato para corregir su sonrisa. Sin embargo, parece que esto ha provocado que tenga algunas dificultades a la hora de hablar. La sobrina de Isabel Pantoja ha tenido que interrumpir en varias ocasiones un discurso que estaba realizando sobre su familia porque... ¡se le caía la baba! Ella misma ha reconocido que esto es algo que le sucede de forma habitual desde que tiene aparato.

"El otro día tuve que borrar un anuncio que estaba grabando porque se veía cómo lanzaba saliva", ha desvelado entre risas. Un comentario que ha provocado el desagrado por parte de Kiko Matamoros, que ha estado a punto de abandonar el plató al escuchar a su compañera contar los incidentes que ha sufrido desde que tiene aparato.

Telecinco

El colaborador ha decidido 'picar' a su compañera y le ha indicado que le estaban haciendo un plano en cámara que no le favorecía nada. "Pareces Groucho Marx. Te están dando un plano que parece que tienes bigote", le ha indicado a Anabel Pantoja. Una frase que no ha gustado nada a la colaboradora.

"Otra vez que no es bigote que es una mancha hormonal", se ha defendido la prima de Kiko Rivera entre gritos. Anabel Pantoja ha indicado que está cansada de que le digan que es un bigote y ha terminado lanzándole un 'zasca' a su compañero. "Tú ten cuidado con los planos, cuando te veo en casa se te ven las orejas por ahí y parece que te ha operado Frankenstein"

Por su parte, el colaborador ha insistido en que él no ha querido decir en ningún momento que tuviese pelos y que simplemente quería informar a Anabel de que estaba saliendo en un planto donde "parecía" que los tuviese.

