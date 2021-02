Rafa Mora y Macarena García ponen a prueba su relación

Marta Peñate y Noel Bayarri llegan al programa de 'Solos' tras el paso de Macarena García y Rafa Mora. A ambos ya se les ha podido ver en otros realities como 'Gran Hermano' o 'Supervivientes', pero es la primera vez que se verán obligados a convivir juntos. Una noticia que ha sido una gran sorpresa también para ellos, y es que no han sabido con quién iban a concursar hasta el mismo momento en el que han entrado en el pisito que les ha puesto 'Mediaset' para que pasen las semanas. ¿Tendrán una buena convivencia?

La primera en entrar al piso ha sido Marta Peñate. En ese momento, la concursante ha descubierto quién iba a ser la persona con la que tendría que vivir y no ha podido evitar reírse al saberlo. "Le va a dar un infarto cuando me vea. Va a decir '¿voy a tener que aguantar a la puñetera desquiciada esta tanto tiempo?'", ha dicho visiblemente divertida por el compañero con el que le había tocado.

Noel Bayarri comenzó en la televisión en 2010, cuando acudió como pretendiente a 'Mujeres Hombres y viceversa'. Después de esto estuvo en el mismo programa como tronista, ganándose el cariño del público. Poco después, concursó en 'Supervivientes', un concurso que vio lastrado por varios problemas de salud y por la fatiga mental.

Por otro lado, Marta Peñate comenzó a ser conocida gracias a su paso por 'GH 16', en la misma edición en la que Sofía Suescun se alzó con la victoria. Después de esto, estuvo un tiempo alejada de los medios hasta que volvió para participar en 'La isla de las tentaciones', donde puso fin a su relación de 11 años con Lester, haciendo que volviese a saltar a la fama por su actitud impulsiva e intensa.

