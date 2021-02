Rafa y Macarena han dicho adiós al pisito de 'Solos'. Lo han hecho con pena, ya que han sido muchos los momentos que han pasado allí. ¿Y qué han descubierto? pues habilidades que tenían ocultas y otras en las que son un desastre, como por ejemplo Macarena ha aprendido a cocinar y Rafa a bailar. De hecho se están planteando apuntarse juntos a clases de baile.

Muchos han sido los juegos y simulaciones que han tenido que hacer la pareja. Han sido padres por un día, han dado clases de gym virtual para no perder la forma, pruebas en las que tenían que estar muy atentos, hasta han "recibido visitas virtuales" de grandes amigos como Kiko Rivera, Dakota, Suso y más. También han vivido pequeños percances, como por ejemplo cuando Macarena ayudaba a su novio a depilarse las ingles y sin querer se le iba la mano. ¡Todo quedaba en un susto!

Telecinco

También ha habido hueco para los enfados. Rafa y Macarena han tenido sus pequeñas broncas en el pisito, como cuando el colaborador de 'Sálvame' le recriminó a su chica que pusiera el despertador, pero que no se levantara de la cama. La convivencia es eso: momentos divertidos, enfados, aprendizaje y paciencia.

Telecinco

Varias veces, Rafa ha tenido que ausentarse para acudir a su puesto de trabajo en 'Sálvame', mientras que Macarena se quedaba sola en el 'pisito'. Allí recibió una visita de todo menos agradable. Su ex novio Ian, con el que presuntamente le fue infiel a Rafa se presentaba para charlar con la joven, algo que no le hizo mucha gracia al colaborador, ni a ella.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

La pareja ha estado dos semanas concursando, pero ahora llegaba el momento de la despedida para volver a sus vidas reales. Ellos tenían mucho miedo de agobiarse dentro y discutir, pero ha sido todo lo contrario. Han buscado entretenimiento de donde no lo había y ahora se emocionan al dejar el pisito.

Telecinco

"Volvería a repetir la experiencia una y mil veces. Esta experiencia nos ha unido como pareja. Amor, soy muy afortunada de tenerte a mi lado. No podía haber compartido esta experiencia con alguien mejor que tú. Sabes que quiero compartir el resto de mi vida contigo", se despedía la joven.

Telecinco

Rafa reconoce que son una pareja muy unida, y gracias al concurso han reforzado aspectos de su vida en donde estaban más flojos. La pareja abandonaba el pisito y esa misma tarde era ocupado. ¡Los echaremos de menos!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io