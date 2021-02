Bibiana Fernández es de estas personas que siempre tienen un 'as' guardado en la manga y nunca te deja de sorprender. Ya sea por su manera de hablar, su larga trayectoria personal y profesional, pero sobre todo por sus looks. Bibiana es considerada una mujer muy extravagante, tanto es así que hasta para pasear a sus perros o llevarles al veterinario se viste de punta en blanco.

"Fui a vacunar a los niños, creo que tiene efectos secundarios, porque me vestí como para una boda", escribía la actriz posando en lo que parece el porche de su casa, con un mini vestido negro con detalles en cuero y un gran lazo en la parte de delante. No se aprecia bien si es vestido o prenda de dos piezas, lo que sí se ve claramente lo espectacular que está.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Al look no le falta detalle. Bibiana también ha escogido para la salida al veterinario unas medias de rejilla, 'taconazo', guantes de cuero, pamela y gafas de sol. ¡Discretita para ir a consulta! En estos momentos en los que pasamos mucho tiempo en casa, cualquier excusa es buena para ponerse un buen outfit y sentirse poderosa.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Muchos han sido los amigos que le han comentado en la publicación como: Mario Vaquerizo, Antonia San Juan y Maxim Huertas. Ella arrasa por donde pasa, ¿qué más da si el paseo solo era hasta el veterinario? No es la primera vez que Bibiana escoge un look extravagante para pasear. La colaboradora y actriz compartía una una foto en Instagram yendo al supermercado con un vestido de pedrería, todo para darle una nota de humor a esta situación tan desagradable que nos está tocando vivir.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Bibiana es toda una amante de los animales. Sus tres perritas la acompañan a todos lados: desde estrenos, alfombras rojas, photocall, visitas a casa de sus amigos, platós de televisión...se podría decir que las perras son igual, o incluso a veces más protagonistas que la propia Bibi.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io