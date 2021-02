¿Qué relación tiene Susana Megan con Lola, una de las concursantes de 'La isla de las tentaciones'? La que fuera pretendienta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' acudió al debate del programa para defender a la joven y ahora todo el mundo se pregunta qué es lo que une a las dos mujeres Pues Susana ha cogido su cámara y lo ha explicado todo en un nuevo episodio de su canal de 'Mtmad'.

"Vamos a hablar de un tema que genera mucha polémica", empezaba diciendo Susana. Ellas se conocen desde la final de 'MYHYV' de Lola y, desde entonces, dice llevarse fenomenal con ella: "Me pareció una chica muy maja y la empecé a seguir por redes". En cuanto se supo su participación en la isla, Lola llamó enseguida a Susana para contárselo y pedirle un favor. "Hay veces que a los debates van mis familiares, pero a veces no podrán acudir...¿A ti te gustaría ir?", le preguntaba Lola y Susana aceptaba encantada.

Susana se siente ahora un poco arrepentida de su defensa en el debate: "Lo siento por haber gritado mucho pero al haber tanto gente creo que no se me escucha". Ella no puede defender lo indefendible y asegura que Lola tiene un claro tonteo con Simone. Aún así hay formas y formas de participar y a la vez sentir en el reality: "Los que les da igual todo y hacen daño y otros como Lola que no lo hace porque sí, sino porque está mal en su relación".

Susana cree que en esa relación hace falta un toque de realidad. Tanto Lola como Diego necesitan "echarse de menos", porque su relación estaba cayendo en la rutina. La misma Lola confesaba a sus compañeras de concurso lo "parado" que es Diego en su día a día y ella necesitaba más emoción. Todavía queda mucho por ver de esta pareja y ahí estará Susana para intentar defender a su amiga.

