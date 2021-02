Amor Romeira está en un profundo proceso de cambio: tras cambiar de look, se ha operado

¿Qué le ha pasado ahora a la ex gran hermana en la boca?

¡Ay, Amor Romeira! ¿Qué te ha pasado, que te has desgraciado la boca? Ese es el primer pensamiento que se nos ha pasado por la cabeza cuando la hemos visto de la guisa que muestra en la foto con la que abrimos esta noticia, pero todo tiene una explicación. La ex gran hermana, que vergüenza no tiene ninguna para mostrarse en todas sus facetas (desde recién levantada con la legaña hasta diva, regia y poderosa en videoclips), no se deja un minuto de su vida sin documentar, y a las redes sociales ha subido su último retoque: ¡un arreglo en la dentadura!

Ni corta ni perezosa, ha mostrado el recambio de carillas que le han hecho en una clínica madrileña, y claro, para poder ponerle unas le han tenido que quitar las otras... y ahí estaba Amor: enseñando cómo sus dientes reales asomaban apenas un poquito por debajo de la encía, "demasiado limados", según el médico, dando una imagen al más puro estilo 'Risitas', y con su cachondeo habitual, Amor no dejaba a nadie indiferente: "la belleza está en el interior", apuntaba en sus stories entre risas.

Eso sí, justo después tomarle las medidas para su nueva sonrisa (que estrenará en unos días), los doctores le colocaban unas carillas provisionales para que pueda seguir haciendo vida normal y no tenga que ir con un solo diente asomando cada vez que se ría... y deseando estamos de ver el resultado.



El 2021, el año de las transformación para Amor

La colaboradora ha decidido que, después del fatídico 2020, el 2021 tenía que ser mucho mejor, y ha decidido estrenar nueva imagen: después de raparse, ahora amor está dejándose el pelo largo, pero para evitar esos primeros meses en los que no sabes muy bien qué hacer con la cabellera mientras crece, ha optado por lucir pelucas. También ha pasado por quirófano para moldear su figura, hacerla más 'femenina' y marcar sus curvas, y ahora su sonrisa también está de estreno. ¿Qué será lo siguiente?

Siempre con su madre en mente

Aunque a muchos les puedan parecer retoques muy superficiales, Amor es una persona muy sentimental, y no pasa un día sin que se acuerde de su madre tras su fallecimiento: "¡Te extrañamos mucho, mamá! Pero sé que vives en nosotras. No nos dejes nunca porque te necesitamos HOY, MAÑANA y SIEMPRE", escribía junto a una foto en la que aparece con su madre y su hermana Carminda. ¡Qué bonito!

