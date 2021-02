Miguel Ángel Pulpillo se enfrenta a una pena de cárcel por estafa

El macro juicio se celebrará durante tres días

Miguel Ángel Pulpillo, concursante de 'Gran Hermano 8', fue detenido en 2016 en Rus acusado de estar implicado en una trama fraudulenta de adquisición y venta de teléfonos móviles. Desde entonces, ha permanecido en libertad a la espera de un juicio que ya se está celebrando. En concreto, en este presunto delito estarían implicadas 22 personas que han tenido que acudir al Auditorio Guadalquivir del Palacio de Ferias y Congresos de Jaén para prestar declaración.

A Miguel Ángel Pulpillo se le acusa de ser el cabecilla de esta trama fraudulenta. Durante el juicio, él ha negado su implicación en estos hechos y ha confesado que lo único que tenía era una tienda de telefonía móvil en la que ejercía como asesor para mejorar las tarifas de sus clientes.

De momento, siete de ellos ya han confesado ser parte de esta trama reconociendo los hechos de los que se le acusan. Todos ellos han mostrado su conformidad con cumplir una pena de entre 6 a 18 meses de cárcel. A los 22 acusados se les ha llamado a declarar por estar implicados, supuestamente, en una gran trama de la que Miguel Ángel Pulpillo parece ser el cabecilla.

En concreto, Miguel Ángel Pulpillo está acusado de ser el cabecilla de una gran trama dedicada a hacer falsas portabilidades para luego comercializar con los móviles de terceros. Una implicación que él ha negado en todo momento.

Este macro juicio durará tres días y para poder celebrarse han tenido que acondicionar una sala especial debido a que hay un gran número de imputados en el caso. De esta forma, se ha garantizado que se cumplían con las medidas marcadas por la crisis del COVID.

