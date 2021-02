Estela Grande nos sorprende con la posibilidad de una boda cuando había reconocido estar soltera.

cuando había reconocido estar soltera. La ex gran hermana confiesa todos los retoques estéticos que se ha hecho.



Cuando todos pensábamos que Estela Grande seguía soltera y sin que el corazón le latiera fuerte por ningún hombre, ella viene a hacernos dudar y lo hace por la puerta grande. Pero ojo que lo de su soltería no lo hemos deducido nosotros, la ex de Diego Matamoros comenzaba el año reconociéndolo en su canal de Mtmad: "No estoy enamorada de nuevo, no tengo pareja".Pero entonces si no tiene novio por qué andamos planteándonos de repente que Estela Grande podría estar preparando su boda.

No, nos hemos vuelto locos, la pregunta sobre si Estela Grande se casa tiene un base sólida y es que ha sido ella la que ha sembrado la duda. La influencer subía a su perfil de Instagram una foto de lo más llamativa en la que aparecía con un espectacular vestido de novia que, dicho sea de paso, le sentaban como un guante. Y obvio, la pregunta salía sola: ¿Un misterioso hombre le ha pedido matrimonio?

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Pues no, "la respuesta es no" aclaraba Estela antes siquiera de que empezáramos a pensar qué mascarilla elegante ponernos para el enlace sorpresa. El misterio del vestido de novia se resolvía rápido y es que la que fuera concursante de 'GH VIP 7' ha retomado su faceta de modelo y la foto vestida de novia simplemente forma parte de una sesión de fotos de trabajo en un conocido restaurante de moda de Madrid.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ay Estela, pues nos ha dado hasta pena porque aquí ya estábamos imaginando cómo sería ese bodorrio con sus incondicionales amigas, Alba Carrillo y Noemí Salazar, dándolo todo en el enlace. Sin embargo, y a pesar del miedo "a estar sola" que ella confesaba hace poco, por ahora la modelo sigue soltera y sin compromiso.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Estela Grande comenzaba este nuevo año tatuándose 'New Era','nuevo comienzo', toda una declaración de intenciones. Así pues, por ahora, parece que tendremos que seguir esperando para ver de nuevo a la joven vestida de novio como ya hizo en verano de 2018 cuando le dio el 'sí, quiero' a Diego Matamoros en un romántico enlace.

Mediaset / Gtres

Quien sí podría estar planeando de nuevo una boda es precisamente su ex. La relación sentimental de Diego Matamoros y Carla Barber. "Si todo sigue así, sí. Creo que he encontrado a la persona perfecta para compartir mi vida", confesaba hace poco el hijo de Kiko Matamoros cuando le preguntaban si se volvería a casar.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io