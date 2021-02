Diego Matamoros se reconcilia, por fin, con su familia.

¿Cómo está la relación con su hermana Laura Matamoros?

Diego y Laura Matamoros desvelan los secretos de su familia. El novio de Carla Barber ha querido dedicar su nuevo episodio de 'Mtmad' a una persona muy especial: su hermana Laura. Los hijos de Kiko Matamoros se ha sincerado ante las cámaras y han desvelado cómo está su relación en la actualidad.

"Somos hermanos, hemos tenido nuestro más y nuestros menos", comenzaba diciendo Diego. Sus seguidores les habían mandado una serie de preguntas para hacer el famosos 'Tag del hermano'. ¿Serán capaces de responder a todo sin que se lien a voces? Una de las primeras preguntas era: "¿En qué os parecéis? Ellos dicen de ser muy distintos, aunque "físicamente puede que seamos los hermanos más parecidos", afirma Diego. "A modo de personalidad tampoco tenemos mucho que ver. Diego es más presumido que yo".

"El momento más feliz juntos", ambos coinciden que la participación en 'GH' de Laura fue un momento único y especial para los dos. "El nacimiento de Matías", seguía Diego hablando de su sobrino mientras que Laura tiene recuerdos de más jóvenes. Más bien anécdotas curiosas de su adolescencia como: "Me llevabas en moto. También una vez me pillaste la cabeza con la ventanilla del coche". Recuerdos que hacían sacarles una sonrisa.

Laura y Diego reconocen que ninguno de los dos es cariñoso y más bien son despegados a la hora de mantener el contacto. "Tu no llamas a nadie y siempre estás en línea", le echaba en cara Laura. Los dos son parecidos en ese aspecto y deberían dedicarse más tiempo.

También ha habido hueco para hablar de la vida sentimental de ambos. "A mí me gustaría llegar con Carla a como está Laura con su pareja, aunque el tema de los niños es otra cosa", confesaba Diego. El hijo de Kiko también hablaba maravillas de Benji, la pareja de Laura: "Quiere mucho a mi hermana y a mi sobrino y eso es lo importante". Laura y Benji están muy unidos y con su pequeño forman una familia preciosa.

"¿Y Laura con Carla?", pues divinamente. Hace poco las cuñadas hacían un plan para disfrutar de un día de chicas, cosa que nunca hizo con Estela. Ambas son amigas de antes y Diego y Carla empezaron sin que lo supiese Laura. "Quedamos en casa de Laura para comer y le dije a Carla que se hiciera la tonta", una anécdota que no se sabía. Los hermanos Matamoros han recuperado el buen rollo e incluso se arrepienten de las broncas que han tenido. Que sea por muchos años más.

