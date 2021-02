Paris Hilton ha confesado ante el juez que sufrió abusos en un internado

Para la celebrity, no es nada nuevo: en su documental también confesó haber sufrido abusos en algunas de sus relaciones sentimentales

A pesar de que Paris Hilton ha sido siempre una de las celebs más criticadas por su errática vida, lo cierto es que todo ha sido un personaje que ella misma creó para evitar exponer su verdadero 'yo' ante el mundo. Más inteligente de lo que muchos piensan que es, ha creado su propia fortuna gracias a sus dotes como empresaria, pero aunque todo parezca de lo color de rosa (literalmente) en su vida, el pasado de Paris no es nada bonito, y tras confesar en su documental, 'This is Paris', que sufrió abusos desde bien jovencita, ahora ha tenido que contarlo ante el juez... y se ha roto por completo.

Paris reunió todo el valor que pudo para sentarse ante un comité en el Capitolio del Estado de Utah, en Salt Lake City, y contar su experiencia como "superviviente de un abuso institucional", y revivió, con mucho dolor y lágrimas en algunas ocasiones, aquella pesadilla, que no había contado hasta ahora por miedo: "cada que vez que lo intentaba, me castigaban". Esta confesión no caerá en saco roto, y es que Paris lo ha hecho para ayudar a que salga adelante una ley en el Estado de Utah que castigue con más dureza este tipo de comportamientos, que muchas veces caen en el olvido por falta de contundencia penal.

"Todo ocurrió hace 23 años. Entonces yo solo tenía 16. Una noche, dos hombres que llevaban esposas me despertaron en mi casa y me preguntaron si escogía el camino fácil o difícil. Me llevaron al aeropuerto y me separaron de todos los que conocía y amaba. Así fue cómo me llevaron a Utah", empezó rememorando. Un Estado en el que se encuentra el lugar de su calvario, la Provo Canyon School: "Los niños eran inmovilizados, golpeados, arrojados contra las paredes, estrangulados y sufrían abusos sexuales con regularidad. No cuento esta historia para dar pena, sino para alumbrar una realidad de lo que pasó hace tiempo y que sigue sucediendo ahora. Esta gente debería avergonzarse de sí misma", continuó.

Tras la emisión de su documental en YouTube, Paris quiso ahondar un poco más en aquellos años, liberada ya de la presión de sentirse culpable: "Estaba tan traumatizada, que fingí que todo estaba bien, tratando de bloquear los recuerdos dolorosos", apuntó en un post de Instagram con fotos recién salida de aquella escuela de los horrores: "Puedo ver el dolor en mis ojos".

