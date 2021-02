Mónica ha sido la primera expulsada de 'La isla de las tentaciones 3', y ha aprovechado su salida para cargar contra novios y solteras

Aunque para muchos estar en un reality pueda resultar pan comido, no es nada fácil aguantar hasta el final. Que se lo digan si no a Mónica, de 'La isla de las tentaciones 3', que a pocos días de empezar la aventura de buscar el amor, fue expulsada por unanimidad por los chicos. Todo entraba dentro de la dinámica del concurso: una soltera se iba para que pudiera llegar la soltera VIP (en esta edición, Fiama), pero con lo que no contábamos es con que la joven de Burkina Faso iba a destapar lo que es realmente el reality tras las cámaras cuando nadie graba: "Son unas lobas", dijo durante el último Debate de varias de sus compañeras.

El calificativo se lo puso específicamente a Nahia, Carla y Stefany, con las que tuvo algún rifirrafe: "Con las chicas no he tenido ninguna movida. Sólo con Nahia. Lo que pasa es que si entras donde las lobas, te atacan. Y ellas son unas lobas porque yo tuve un problema con Nahia y, en seguida, vino Carla a meterse y a defenderla: si te metes con una, te metes con todas, por eso me tuve que cambiar de habitación (con Bella y Lara)", le contó a Sandra Barneda.

Ante las preguntas de Suso y Alba Carrillo, que indicaban que podría ser que ella estuviera a la defensiva todo el rato, Mónica no tuvo reparo en contestar: "Yo soy una persona que se relaciona con todo el mundo, pero cuando veo ciertos comentarios, me cierro. Yo tengo unos valores, y si me dices una cosa que me molesta, te cierro las puertas", apuntó ¿Y a qué se refería? Quizá a los comentarios de algunos chicos, especialmente de Manuel, que ella calificó de racistas. "A lo mejor ese ha sido mi error. Si oigo comentarios y digo que no me molestan, pues a lo mejor podría haber seguido", apuntó, antes de añadir: "El único que me gustaba era Raúl. Es el más liberal".

