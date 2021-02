Yoli y Jorge han compartido la carita de su bebé por primera vez

La pareja ya vio una ecografía de Jimena, pero ésta, en 5D, ha sido una experiencia completamente diferente

La felicidad embarga estos días a Yoli Claramonte y a su novio, Jorge, y es que por fin ¡han podido verle la carita a su bebé! La niña que esperan ya tiene nombre, Jimena, y superado el ecuador de la gestación, la pareja estaba de lo más emocionada por ver cómo sería su hija: ¿se parecería a papá... o sacará los rasgos de mamá? Raudos y veloces, ambos se han acercado a una clínica especializada en Valencia, donde viven, para salir de dudas, y aunque Jorge estaba seguro de que la niña se iba a parecer a él, estaba contento con lo que fuera mientras viniera con salud: "Creo que va a ser morena, como yo, con los ojos azules de ella. Pero si sale rubia con los ojos azules también me parece bien", apuntaba poco antes de conocer los detalles en la ecografía 5D que les esperaba.

La experiencia ha sido mucho más emotiva que la anterior, donde pudieron ver a su bebé por primera vez, y es que Yoli ¡hasta se ha emocionado! A lágrima viva, no podía creerse que estuviera viendo a su segunda hija, y es que en menos de un año su vida ha dado un giro de 180 grados: ha dejado atrás su relación tóxica con Jonathan, se ha enamorado de nuevo durante la pandemia ¡y ahora espera un bebé con su nuevo novio!

Sin embargo, ni durante la ecografía han podido tener 'la fiesta en paz': la pareja ha discutido hasta por los rasgos que ha sacado de de cada, y es que mientras él defendía que había sacado la forma de sus ojos y su nariz y que de Yoli tenía los mofletes y su característico dedo gordo del pie, no cejaba en su empeño: "Yo he puesto más ADN que tú", picaba Jorge a su novia, mientras ella gritaba que no, que habían puesto "50/50". Finalmente, la discusión la zanjaba la doctora: "Se parece más a él", afirmaba, lo que provocaba el mosqueo de Yoli: "¡Te ha comprado!", se quejaba.



Aún es pronto para saber a quién se parece, ya que quedan algunas semanas para que nazca la pequeña Jimena, pero todo parece indicar, según las ecografías, que tendrá la mezcla perfecta de '50/50'...



