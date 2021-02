La ex tronista Ruth Basauri ha mostrado el resultado de su operación de pechos

Para poder pasar por quirófano ha tenido que superar un gran miedo: su fobia a las agujas

Ruth Basauri, que muchos recordarán tras su paso por 'Mujeres y Hombres y Viceversa y su errática relación con Iván González, es ahora una mujer nueva. Y lo decimos en todos los sentidos: no puede estar más feliz con su vida (a pesar de haber vivido momentos muy duros), pero hace un tiempo añadía un 'plus': librarse de un gran complejo físico que arrastraba desde hace años. Su pecho. "Mi pecho tenía forma de pera, menos volumen arriba y más por abajo. Yo lo que quería era conseguir que fuera redondito", contaba ella misma en sus redes sociales, y esa operación le ha servido para igualarlo, darle volumen donde ella creía que hacía más falta y subirlo, ya que, aseguraba, lo tenía "descolgado".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ni corta ni perezosa, Ruth ha respondido recientemente a todas las preguntas que sus seguidores (más de 600.000) le han hecho en los ya famosos Q&A's de Instagram , incluso le han pedido que enseñara el resultado final de la operación ¡y lo ha hecho! Ruth, sin cortarse, se ha sacado los pechos en la red social y, tapándose los pezones, ha mostrado el motivo de su alegría, un pecho más voluminoso, alto y con una cicatriz apenas imperceptible:

Ruth Basauri Instagram

Por el momento, y desde que le pusieron las prótesis, Ruth ha asegurado que no ha tenido nunca ningún problema con ellas, y eso que le aseguraron que le habían puesto unas que durarían toda la vida: "Me han hecho varias revisiones y me han dicho que está todo perfecto", ha comunicado la ex tronista. Desde luego, orgullosa está un rato de ellas... ¡como para no!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io