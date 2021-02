Jorge Javier confiesa que nota a su compañero raro

Rafa Mora explica qué se ha hecho en la cara

Al entrar al plató de 'Sálvame', Jorge Javier ha indicado que estaba viendo algo extraño en Rafa Mora. El presentador le ha confesado que le veía un poco cansado y le ha preguntado si se había hecho algo en la cara o simplemente no estaba durmiendo bien. Al principio, el colaborador ha intentado esquivar el tema reconociendo que era cierto que estaba diferente, pero que no era por lo que él creía. Ante la insistencia del presentador, el ex concursante de 'Solos' ha confesado que se ha sometido a unos cuantos retoques en la cara. "Por primera vez he recurrido al botox", ha explicado.

Rafa Mora ha indicado que últimamente se estaba empezando a notar muchas "arrugas" en la frente y que ha decidido quitárselas. "Era algo que llevaba pensado desde hace un tiempo", ha explicado a sus compañeros, reconociendo que ya comienza a notar el paso de la edad.



Sin embargo, el colaborador ha recalcado que no cree que Jorge Javier haya dicho que le veía raro por este retoque y ha confesado que también puede que tenga los ojos un poco hinchados por su falta de sueño. "En el pisito de 'Solos' no dormía bien. Estaba la luz del parking y había mucho ruido del viento...", ha destacado. Dejando claro que este era el motivo por el que sus ojos podían verse más hinchados y recalcando que en esa parte no se ha hecho ningún retoque.

Lo cierto es que durante su estancia en el piso de 'Solos', donde pasó unos días con Macarena, el colaborador sufrió un pequeño percance mientras intentaba depilarse que acabó con un poco de sangre de por medio. Con esta intervención, Rafa Mora se suma al resto de colaboradores de 'Sálvame' que se han hecho algún retoque desde que comenzaron en el programa.

