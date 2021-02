El tándem Antonio Banderas y María Casado está de moda, tanto es así que los veremos al frente de la gala de los Goya. El cineasta y la periodista han sido los elegidos para presentar y dirigir la gran fiesta del cine español que se celebrará el próximo 6 de marzo en Málaga. Su 'noviazgo' laboral empezó el pasado mes de mayo, y de manera inesperada, cuando María se encontró con su despido en Televisión Española. Menos mal que el disgusto le duró poco. A los cinco minutos de su adiós, Antonio la llamó para que se convirtiera en la directora de SohoTV, la nueva productora asociada a la compañía teatral que ha montado el malagueño. Desde entonces, periodista y actor forman una pareja profesional perfecta que se enfrenta ahora a su mayor reto.

¿Cómo afrontáis este trabajo en plena pandemia?

Antonio Banderas: No está siendo nada fácil porque nos encontramos en una situación complicada, en una tercera ola, y tenemos que dar ejemplo. Hace tan sólo unas horas decidimos que la gala será en directo, pero también telemática. Los nominados estarán en sus casas cuando reciban el premio. Queremos que sea una gala elegante, sobria y que plantee un homenaje a toda la industria. A toda. Los famosos y las alfombras rojas son sólo la punta del iceberg. Y lo haremos con todas las condiciones de seguridad.

Tú ya has pasado el coronavirus, ¿cómo te encuentras?

AB: Que quede claro que yo no me contagié en el teatro, sino en mis dos semanas de vacaciones, en una cena al aire libre. Fueron 23 días encerrado en casa, con fiebre, dolores, lo pasé mal. Pero, bueno, parece que después del infarto digo ‘todo pa’ mí’.

María Casado: Es una situación complicada y estamos todos agotados…

AB: ¡Necesitamos abrazarnos, vernos las caras! A mí me gustaría que los Goya fueran el pistoletazo de salida de la recuperación. No sólo del cine, ¡sino de la humanidad!

En esta noche tan especial que vais a vivir, ¿podréis tener a los vuestros cerca?

AB: No va a ser posible contar con su apoyo, pero aun así estamos muy ilusionados con el reto.

¿Alguna sorpresa que se pueda desvelar de la gala?

MC: Vamos a disfrutar con las actuaciones de Aitana y Vanesa Martín, entre otras, que van a cantar unas canciones muy especiales.

AB: También he pedido que colaboren mis amigos de otras industrias y se han volcado. No sólo de Hollywood, también de Francia, Argentina…

¿Cómo es trabajar el uno con el otro?

AB: ¡Llega el momento de los piropos! Estoy muy tranquilo con María detrás de las cámaras... Tiene una capacidad de trabajo brutal, a mí me tumba.

MC: Antonio es un regalo en mi carrera profesional. No me pone límites y con él puedo soñar.



