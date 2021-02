Noel Bayarri confiesa con qué chicas de 'La isla de las tentaciones' ha intentado ligar. El canario y Marta Peñate conviven en el pisito de 'Solos' y han congeniado bastante, tanto que el ex tronista de 'MyHyV' no ha dudado en confesarle algún que otro 'secretillo'. Noel le ha contado a Marta qué chicas de 'La isla de las tentaciones' se pusieron en contacto con él. Marta, con los gestos que le caracterizan, se quedaba atónita tras la confesión de su compañero y le intentaba sonsacarle información y lo conseguía.

Noel confesó que Mayka se puso en contacto con él a través de Instagram, pero que nunca llegó a responderle. Marta, que tiene mala relación con la murciana, estallaba contra la que fue su compañera de edición: "A mí me jo*** las chicas así, no le gusta ningún tío que no sea famoso".

Noel salió en defensa de Mayka. Le hacía entender que a cada persona le atrae algo en concreto de otra."A cada uno le tira lo que le tira. A ti te gustan las narices pronunciadas y el acento italiano del sur", refiriéndose a Lester. Noel siempre está de cachondeo y Marta no podía aguantar la risa ante el comentario.

Telecinco

"¿No le contestaste? Estabas esperando los mensajitos de Melodie", quería saber Marta del intento de contacto de Mayka. Y es que el canario confesaba que desde que vio a la joven, se quedo 'embobado': "A Melodie le escribí al segundo que la vi… y contestó al segundo".

Telecinco

Además, Noel contaba que también había escrito a Adelina, de la primera edición de 'LIDLT'. La que fuera novia de José y también participante de la isla, "Ahora está con Edu", decía Marta a lo que respondía Noel: "Le gustan mucho los funcionarios a esa mujer. Pensé en meterme en Correos para que me hiciera caso", seguía bromeando.

