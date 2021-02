Adara se ha sincerado con sus fans y les ha contado el 'problema' que le han detectado en el médico

La ex gran hermana recibe esta noticia cuando su ex, Hugo Sierra, ha anunciado que va a ser padre

El 2021 no esta siendo especialmente benévolo con nadie, incluidos nuestros famosos, y en concreto Adara Molinero. La ex gran hermana mostró gran satisfacción por terminar el fatídico 2020 en sus redes sociales, pero ahora, que prácticamente acaba de empezar el año, ha recibido una noticia médica que se le ha atravesado ligeramente tras pasar por el ginecólogo: "Me he hecho una revisión, porque no me hacía una desde que estaba embarazada, hace 2 años... y me ha encontrado (el médico) una heridita", ha confesado en su cuenta de Instagram.

Adara no se ha mostrado nerviosa en ningún momento, sobre todo porque en seguida el ginecólogo le ha explicado que es una secuela del parto, de cuando tuvo a su pequeño, Martín. "Me ha mandado unas cositas y me ha dicho que se me quitará. Por eso es tan importante hacerse revisiones cada poco", ha apuntado para tranquilizar a sus seguidores, que seguramente ¡ya se estaban poniendo taquicárdicos!

La también novia de Rodri Fuertes se ha acercado al médico para hacerle una consulta más, y es que quiere ser precavida y quiere ponerse la vacuna del virus del papiloma humano para evitar el desarrollo de un tumor en el cuello del útero. Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) el cáncer de cérvix "es la 11ª neoplasia más frecuente en mujeres" en nuestro país. Una enfermedad que, a día de hoy, tiene una mortalidad bastante baja (sobre todo en países desarrollados), pero siempre es mejor prevenir que curar.

