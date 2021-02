Laura Matamoros desvela la enfermedad que ha heredado de su padre.

La hija de Kiko Matamoros cuenta el problema que le ha causa el bruxismo.

Laura Matamoros ha contado en varias ocasiones a sus casi 900.000 seguidores de Instagram el gran problema que padece, y es que la hija de Kiko Matamoros sufre de bruxismo. Se trata de una patología que consiste en apretar de forma inconsciente la mandíbula o incluso rechinar los dientes que se da generalmente mientras dormimos. Esto puede acarrear diversos problemas como desgaste en los dientes, dolor muscular o cefalea. Ahora la joven ha querido compartir uno de los efectos que tiene esta enfermedad, y es que su mandíbula se ha descolocado.

"Las consecuencias han ido a más. He cambiado mi mordida, es decir que muerdo de manera diferente", explicaba Laura en sus stories. La influencer reconoce que su dentadura ha cambiado de tal manera que no le encajan bien los dientes: "Me estaba mordiendo las uñas y me di cuenta". Se quedó bastante preocupada, por lo que decidía ir a su dentista de confianza para ver que remedio podían ponerle. "He decidido ponerme invisaling".

Antes de esto, Laura ya le puso remedio al dolor infiltrándose bótox para evitar los dolores de cabeza y demás. Ahora con el aparato quedará mejor y su salud dental será más favorable. Son muchos los que siguen a la influencer y seguro también están pasando por el mismo problema, así que Laura ha intentado ayudarle con unos consejos.

Tener bruxismo tiene que ver mucho con elLaura está pasando por un momento personal complicado, ya que su hermana Anita y su padre están en una continua pelea, ¡muy de Matamoros! A parte, hace unos días, Laura perdía a su fiel compañero: su perro. Era un bulldog inglés llamado. Un ser importantísimo para la influencer que lo despedía en Instagram de una forma muy emotiva.

