Dakota Johnson pierde su trono como protagonista de nuestro ránking semanal de horrores de famosos y es desbancada por Jennifer López.

Jennifer López es una estrella de la música, toda una diva que brilla con luz propia cuando se sube al escenario. Pero una cosa le vamos a decir a la cantante: tampoco hace falta pasarse. Está muy bien montar espectáculos llamativos, conciertos y actuaciones con una puesta en escena de esas que deja al público con la boca abierta y totalmente entregado, pero de ahí a que el show se convierta en un horror a veces hay solo una línea muy fina. Pues Jennifer López ha traspasado esa línea y se ha convertido en la protagonista de nuestro horror semanal.

Eso sí, la neoyorkina de origen puertorriqueño ha tenido competencia y dura para alzarse con este título. Tyra Banks, Alec Baldwin, Irina Shayk y Ryan Reynolds también han vivido sus momentos 'Tierra, trágame' y ahí estábamos nosotros para traerlos hasta vosotros.

Jennifer López

Lo mismo Jennifer Lopez se está viniendo un poquito arriba con eso de ser una megaestrella de tal calibre que ha participado en la toma presidencial de Joe Biden... Ser modesto es mejor y más barato: ¿cuánto le ha costado ese abrigo que nunca más podrá volver a usar? ¿Qué lleva en la cara? ¿Dónde han encontrado un micrófono tan alto? Y lo que nos preocupa más aún, ¿cómo se ha subido ahí arriba?

Tyra Banks

Móvil entre las piernas, manos en alto... ¿qué hace Tyra Banks?

a) Poner el móvil en ‘manos libres’.

b) Se ha echado gel hidroalcohólico y se está secando las manos.

c) No sabía qué hacer para salir en nuestra revista de nuevo.

Alec Baldwin

Gtres

Tan abrigado como sale Alec Baldwin del coche, pero sin calcetines y con las zapas en modo chancla... Se ve que eso de haberse metido a la paternidad desbordada (tiene cinco hijos pequeños con Hilaria Baldwin) a su edad (62) le tiene algo afectado...

Ryan Reynolds

“No ruedes con niños ni con animales”, decía Alfred Hitchcock. Ya, ¿y el trauma que se le va a quedar al pequeñín después de tener a Ryan Reynolds gritando a dos centímetros de su cara? ¿Qué es lo peor que podía pasarle a Reynolds, acabar con lumbalgia de tanto repetir la toma?

Irina Shayk

Gtres

Cuando te pones el outfit guerrero para patear las calles, todo estudiado hasta el último detalle, pero te toca cargar con la cartera de tu hija... Adiós al look top, Irina Shayk.

