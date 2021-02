Sara Carbonero fue ingresada para someterse a una operación el 5 de febrero. La periodista ha tenido que luchar contra el cáncer de ovarios.

fue ingresada para someterse a una operación el 5 de febrero. La periodista ha tenido que luchar contra el cáncer de ovarios. La periodista, que evoluciona favorablemente, recibió el alta el viernes y está deseando volver a su puesto de trabajo en la radio.

Sara Carbonero vuelve a sacar fortaleza para enfrentarse a un problema de salud. Sara siempre ha afrontado con mucha serenidad todo lo relativo a la enfermedad que padece. Cuando le diagnosticaron cáncer de ovario, en mayo de 2019, la periodista escribió: “Sé que el camino será duro, pero también que tendrá un final feliz”. Ahora, casi dos años después, Sara se enfrenta a otro revés distinto, pero lo ha hecho con la misma serenidad y optimismo de la que ha hecho gala en otras ocasiones.

El pasado viernes 5 de febrero, la mujer de Iker Casillas ingresó en la Clínica de Navarra de Madrid para ser intervenida, una operación de la que ya se está recuperando. Iker no se ha separado de su lado en todos estos días, dejando claro que está pendiente de su mujer en todo momento. Justo una semana después, el 12 de febrero, Sara recibía el alta.

Sara Carbonero acaba de celebrar su 37 cumpleaños

Nada hacía presagiar este ingreso hospitalario, que se producía tan sólo dos días después de que celebrara su 37 cumpleaños -el 3 de febrero-, Sara sopló las velas entre multitud de muestras de cariño y mensajes que inundaban sus cuentas de redes sociales.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sara compartía ese día en su IG: “Hoy me decía una buena amiga que hay que celebrar sin mesura, que la vida es una vela soplada y un eterno deseo. Yo tengo muy claro el mío”. Sí, ella va a cumplir muchos más.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Y los va a cumplir con un Iker Casillas que ya la animaba ese día por su cumpleaños: “37 inviernos. Muchas felicidades. El baile sigue... ¡Hay que bailar hasta el final!”

Agencias

Los rumores sobre su crisis de pareja llevaban meses circulando, pero con esta felicitación los ha zanjado. La periodista le contestó con un “por supuesto” al que agregó un corazón. Juntos estuvieron en mayo de 2019 (momento al que corresponde la foto superior) -cuando él superó su infarto y a los días ella anunció su cáncer-, y juntos están ahora: él no se ha separado de su lado en este ingreso.

A tope de trabajo



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Según el entorno de la periodista, Sara Carbonero estaba deseando recibir el alta para retomar todos los proyectos que tiene entre manos. Tras volver de Portugal, Sara aceptó la oferta de Radio Marca para reincorporarse a su profesión, una sección de entrevistas que ha sido muy aplaudida y que volverá a conducir en cuanto esté al 100%.

"He aprendido que todos somos más fuertes de lo que pensamos"

El primer día, ante los micrófonos, quiso contar a sus oyentes cómo se encontraba. Y lo hacía, como siempre, con esa serenidad a la que nos tiene acostumbrados: “Hay que normalizar las cosas. Hay que aprender a vivir con lo que hay, sin miedo, y he aprendido que todos somos más fuertes de lo que pensamos”, explicó.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Podría vivir sin trabajar, pero Sara es una mujer activa que pone pasión en todo lo que hace. Desde que regresó a Madrid no ha parado: además de la radio, ha diseñado una colección para Cortefiel con la firma ‘Slow love’ que tiene junto a su amiga Isabel Jiménez. Sara Carbonero retomó también su faceta de modelo, presentó colección de joyas con Agatha Paris y ahora es imagen de la campaña de Elvive y del maquillaje 'Infalible' de L’Oréal París.

Sara Carbonero, muy arropada

La periodista exprime al máximo la felicidad que le proporciona su trabajo, el día a día con sus dos hijos -Martín y Lucas- y el buen grupo de amigos que nunca la dejan sola. Además, es una apasionada de la lectura y de la música, dos aficiones que le ayudan a mantener esa calma que proyecta.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A pesar de su intervención, Sara no ha dejado de actualizar su Instagram desde el hospital, sin duda una buenísima señal. Ha colgado las canciones que está escuchando estos días y también la nueva campaña que ha protagonizado para la firma L’Oréal. Seguro que en nada vuelve a estar al pie del cañón. ¡Ánimo, campeona!

Madre feliz

Agencias

Después de pasar cinco intensos años en Oporto, Sara se instaló en el centro de Madrid con su familia. La periodista está muy pendiente de sus dos hijos, Martín, de siete años, y Lucas, de cuatro, a los que también inculca ese modo de vida ‘slow’, la importancia de disfrutar de las pequeñas cosas.

Siempre de frente

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En mayo de 2019 pasó por el quirófano y después fue tratada con quimioterapia para superar su cáncer. Sara, desde Oporto, quiso mostrar su cambio de look en junio de 2020. “La vida me ha recordado que no se puede controlar todo y que hay que vivir el presente intensamente”, explicó entonces. Por ahora, Sara no ha confirmado el motivo exacto por el que ha tenido que ser operada.

Hearst

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io