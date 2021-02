Adara Molinero confiesa el problema que le han encontrado en el ginecólogo

La ganadora de 'GHVIP' desvela qué ha pensado al saber que Hugo va a ser padre

Hugo Sierra e Ivana Icardi van a ser padres. La pareja dio la noticia a través de sus redes sociales con una publicación en la que explicaban que esperaban una niña y que Ivana estaba embarazada de 15 semanas. Ahora, el programa de 'Sálvame' ha contactado con Adara Molinero para saber cuál ha sido su reacción al saber que su ex pareja volverá a ser padre. Lo primero que ha querido dejar claro la ganadora de 'GHVIP' es que esa ya "no es su historia" y que está centrada ahora en otros asuntos. Sin embargo, ha desvelado cuáles es su mayor deseo.

"Yo espero que trate a sus tres hijos por igual, que les dé todo lo que necesitan y lo que ello implica. Y ya está", ha recalcado. Además, al ser preguntada por si tenía alguna queja de Hugo Sierra como padre, la pareja de Rodri no ha querido contestar y ha confesado que lo mejor es dejar las cosas como están.

En cuanto a la relación que mantiene actualmente con el padre de su hijo, Adara Molinero ha explicado que mantienen una relación cordial y ha mostrado su deseo de que esta situación no cambie. "Yo he rehecho mi vida y cada uno hace lo que quiere, espero que la relación siga siendo igual, cordial", ha sentenciado.

Adara Molinero ha recalcado que ella está ahora en un gran momento personal y que está situación no es "su historia" y no tiene ninguna implicación en ella, dejando claro que solo espera que Hugo trate a todos por igual y deseándole que sea feliz. Por su parte, ella ha hecho gala de lo bien que está ahora, y es que su relación con Rodri Fuertes es cada día más sólida y no dudan en compartir lo felices que son juntos.

