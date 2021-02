Omar Montes no para de sorprendernos, y es en su cuenta de Instagram donde más alucinamos. Actualmente está de plena promoción con su último single junto a Ana Mena y Maffio, 'Solo', que lo está petando con casi un millón de visitas en YouTube. El cantante de Pan Bendito está tirando de sus amistades para hacer promo: ha pasado ya por los programas de Pablo Motos y David Broncano, y junto a Marina y Lucía, de 'La isla de las tentaciones', ha hecho su último 'hit' para Tik Tok e Instagram, con todo lo que ello conlleva: dar visibilidad entre sus cientos de miles de seguidores a su canción a través de sus cuentas compartiendo el contenido entre los tres.

Con lo que alucinamos, sin embargo, es con las amistades de nuestros famosos porque ¿quién nos iba a decir que Omar, Lucía y Marina podían llegar a ser amigos? Los caminos de la fama son inescrutables, y ahora además que ellas seguramente se hayan quedado solteras (no hay más que ver a Marina liándose con Isaac, a Jesús con Stefany y a novio de Lucía, Manuel, 'coronándose' con Stefany y Fiama en la misma noche) están disfrutando de la vida todo lo que pueden (o al menos lo que la pandemia les permita).

Por lo pronto, sabemos, tras unas imágenes que han salido en las redes sociales, que las chicas de esta edición del reality siguen teniendo muy buen rollo, pero en cuanto a relaciones, parece que Isaac y Marina han continuado viéndose fuera del programa. También a Lucía la hemos podido ver compartiendo ratos con Carlos, mientras que Manuel ha entablado una buena amistad con Fiama y siguen viéndose ahora que están en España.

