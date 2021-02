Así confirmaron su relación Adelina y Edu Neira

Los participantes de 'La isla de las tentaciones' dan un nuevo paso en su relación.

Adelina y su nueva pareja, el tentador de la segunda edición Edu Neira, han querido participar en el nuevo episodio de Fani en 'mtmad' para comentarle en exclusiva la decisión que han tomado respecto a su relación. La pareja ha desvelado un gran e importante paso y Fani quedaba sorprendida. Seguro que sus seguidores no podían ni pestañear.

"Nos vamos a vivir juntos", decía Edu, mientras que Fani miraba a cámara con los ojos como platos: "Qué fuerte". La pareja sólo llevan cuatro meses de relación, pero consideran que han vivido muchos cosas juntos a pesar del poco tiempo. "Hemos viajado mucho, hemos vivido Filomena...". Tanta es la unión -y la conexión-, que han decidido avanzar un poco más en su relación. "Yo me iba a ir sola en un principio, pero sabía que más adelante íbamos a querer vivir juntos", le comentaba Adelina a Fani.

"Cómo cambia la vida. De ir a 'La isla de las tentaciones' con pareja y no ser tentada, a acabar con un tentador de otra edición", le decía sorprendida Fani a su amiga. Adelina participó con su antigua pareja en el concurso. Parecían la pareja perfecta, incluso se prometieron en la isla. José y ella nunca cayeron en la tentación, se amaban locamente, incluso habían anunciado que pronto se pondrían manos a la obra para ser papás, pero finalmente todo se torció.

Fani confesaba en este episodio que ella y Adelina dejaron de hablarse por culpa de José: "Le dijo a Christofer que me dejara y saliera a conocer otras chicas". Adelina, en su momento, decidió cortar la relación con su ex compañera y ponerse del lado de su novio en ese momento, pero en cuanto empezó a salir con Edu se volvieron a arreglar. "Me ponen como mala de la película y lo que la gente no sabe es que llevo mal desde abril", comentaba Adelina. Ahora cree que es una versión mejorada de sí misma gracias a Edu, y Fani lo confirmaba.

Luego Fani ha decidido hacerles un juego de pareja para ver si coincidían en gustos y si se conocían lo suficiente. Muchas han sido las preguntas del tipo sexual, picante y de amor, y ambos parecen estar de acuerdo. Esperemos que les vaya bien en esta nueva aventura de compartir hogar y que pronto nos enseñen su nidito de amor.

