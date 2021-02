Kelly Osbourne vuelve con una antiguo amor que, por los ojitos que le pone, la tiene como loca.

Kelly Osbourne vuelve a estar enamorada. La cantante estadounidense estrena nuevo novio y está como loca con él. ¿Y quién es él? Pues el melenudo que le ha robado el corazón a Kelly se llama Erik Bragg y no tiene nada de anónimo. "Es alguien que lleva 20 años en mi vida, alguien con quien salía y con quien ahora he vuelto. No sé cómo explicar qué es. Lo que es, es perfecto”. Con estas palabras confirma Kelly su relación con este hombre que ha hecho del mundo del skate su modo de vida y es toda una estrella en IG.

La cantante no puede dejar de sonreír y poner sonrisa bobalicona a su churri al que mira con ojitos golositos. Juntos se dejaron ver por las calles de Hollywood demostrando lo bien que les van en esta segunda oportunidad como pareja y lo hicieron acompañados por los perros de Kelly.

Agencias

Algunos se preguntan en redes si Kelly Osbourne se ha buscado un novio que le recuerda a su papi, el músico, Ozzy Osbourne, en los tiempos en que era el melenudo líder de Black Sabbath. Ella ‘responde’ en esas redes con amorosos vídeos con su novio, al que llama “mi Bragg Pitt”.

Agencias

A sus 36 años, la cantante está entregada al chandalismo (¡chandal y chupa de cuero!) y a impedir que sus mascotas manchen sus patitas (¡qué manía con no dejarles andar!) y a su churri. Kelly ha cambiado su estilo de vida: comida sana y deporte le han permitido deshacerse de los kilos de más. ¡Está estupenda!

Agencias

Antes de volver sola a casa, un beso para el camino. La parejita se fundió en un apasionado beso demostrando que en esta segunda oportunidad pasión no les falta. ¡Kelly está pero que muy pillada!

