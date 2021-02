Amor Romeira ya contó la razón de que Alessandro Livi y Lester tuvieran mal rollo en 'La isla de las tentaciones'

Marta Peñate ahora ha confirmado la historia y ha añadido detalles como su pelea con Patri Guimares, novia de Alessandro

El mundo de de los famosos es un lugar en el que uno nunca se aburre, porque siempre hay salseo detrás de las cámaras del que apenas nos enteramos... pero con el tiempo acaba saliendo a la luz. Fue tras la emisión de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' cuando Amor Romeira contó por qué Lester y Alessandro Livi no tenía muy buen rollo en el programa: años antes, cuando Marta estaba en 'GH 16', Lester y Aless coincidieron en una conocida discoteca madrileña, se pusieron 'machitos' y casi acabaron llegando a las manos. Desde entonces ambos no volvieron a cruzarse en el camino del otro hasta que se volvieron a ver en el reality... pero hay más en esa historia.

Ahora la propia Marta, desde 'Solos', el reality de MiTele Plus, ha confesado que ella se lió con Aless ¡estando con Lester! Bueno, sí y no: en los últimos años de relación, Marta y Lester tuvieron muchas subidas y bajadas, y en una de esas rompieron durante unos días. Entonces, ella viajó hasta Madrid para poner tierra de por medio y, en una noche de fiesta, acabó liándose con Livi, "pero nada más", le ha aclarado a su compañero de convivencia, Noel Bayarri.

Mediaset

Y como no hay dos sin tres, el tercer drama vino justo después de 'la isla': al parecer, según Marta, Patri no paraba de malmeter entre las chicas y los solteros con comentarios del tipo "es que tú a ellos no les importas", y Marta acabó estallando: "No hace falta que le importes la vida a alguien para liarte con él. No hace falta que te mates por una persona para que te guste", recuerda que le dijo... y ellas también casi acabaron llegando a las manos estando en República Dominicana: "Un día estábamos en una cita en república Dominicana, y con Beltrán hablábamos sobre si era un país del segundo mundo o del tercer mundo... y ella se metió por medio y empezaron a discutir sobre eso. Ya le dije 'tía, tú tienes tu p*ta opinión y él la suya, qué más da. Siempre tienes que estar por medio'... y se volvió loca", ha contado.

Eso sí, después de aquel tenso viaje junto al programa, Marta y ella han tenido oportunidad de hablar con la calma, y al final han enterrado el hacha de guerra: "No es mala niña", ha concluido.

