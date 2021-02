'La isla de las tentaciones' ha revolucionado el panorama televisivo nacional. No hay quien no conozca algo del programa en el que parejas anónimas ponen a prueba su amor con solteras y solteros. Un programa que ha traspasado fronteras televisivas. El programa de Mediaset se ha colado en uno de los programas más seguidos por los jóvenes y no tan jóvenes de nuestro país. Este semana se ha producido un inesperado crossover (cruce de programas) de 'La isla de las tentaciones' con 'La Resistencia'. Mayka ha acudido como público a 'La Resistencia' y le ha robado el protagonismo Dani Rovira, invitado de esa noche de David Broncano.

El humorista descubrió una concursante de 'La isla de las tentaciones 2' estaba entre el público de su programa. La joven le contó que se llamaba Mayka y que había ido al programa de Telecinco con su pareja para poner a prueba la relación. Aunque David Broncano no sabía muy bien quien era la joven influencer murciana, el público la conocía muy bien.

La explosiva rubia fue una de las protagonistas de la segunda edición del programa. Mayka acudió a la isla con su pareja-por aquel entonces- Pablo Moya, con el que rompió una relación de tres años por Óscar, uno de los tentadora, al que también dejó al volver de República Dominicana. Luego tuvo un idilio con Tony Spina, ex de Makoke, pero parece que ahora su relación con Pablo está tornando en algo más que una amistad, tal y como ellos mismo desvelaron en su canal de MTMAD.

La presencia de la ex chica de las "tentaciones" parecía que iba a quedarse en una anécdota, pero poco después volvían a dirigirse a ella, cuando David Broncano y Dani Rovira, trataban de adivinar cuantos habitantes tendría Suiza y le preguntaban a Mayka su opinión. Los cómicos apostaban por seis millones, mientras que ella dijo ocho y, tras buscarlo en Google, acertó.

Fue entonces cuando David le explicó a Dani Rovira en lo que consistía en el concurso en el que participó Mayka. "Fue a La isla de las tentaciones. La soltaron con su novio en una isla, con caníbales, y tenían que ver si aguantaba sin enrollarse con ninguno", resumió el presentador a su invitado.

"Vaya forma de ir a poner a prueba una relación, es como si yo quiero saber si estoy bien con mi novia y, en vez de un fin de semana a una casa rural, me voy a una orgía", "o como si en lugar de ir a dar un paseo por el Retiro me voy a jugar al futbolín con macizos", bromeaban entre los dos. "Pero si ya deberíais tener mucha información, podríais haber hecho un test de compatibilidad de la Super Pop", decía Broncano.

Mayka acababa proponiendo a Dani y a David que se presentasen como tentadores en la isla. "Pero, ¿cómo tentamos? Yo no sé tentar, seguro que voy en plan pazguato y le saco a una chica una chocolatina, o le propongo jugar a hacer bombas en el jacuzzi", reía Rovira, al tiempo que preguntaba "¿pero hay wifi?". "No, no te dejan móviles". "Claro, es que con móviles y el Tinder ahí ya...", seguía el cómico malagueño con sus chistes.

