La hija de Kiko Matamoros y Makoke ha despertado una gran polémica en redes sociales. La joven influencer y su novio han decidido poner rumbo a Mexico para disfrutar de unos días de vacaciones en plena tercera ola por coronavirus. Una decisión que sus fans no se han tomado nada bien y por lo que Anita Matamoros ha tenido que dar explicaciones. La joven ha explicado a sus fans que su viaje es legal. Según ha comenzado asegurando la influencer, se trata de una decisión meditada con especial detenimiento. "Lo he mirado mucho antes de tomar la decisión de viajar y sí, está permitido", ha señalado haciendo alusión a la situación de pandemia y las medidas especiales que se requieren a la hora de viajar.

"Como todos sabemos, la situación es complicada y hay que ser responsables y, sobre todo, muy prudentes. Pero creo que no debemos renunciar a viajar, ir a cenar a un restaurante o ir a un concierto si se hace cumpliendo con todas las medidas", ha señalado la hija de Kiko y Makoke. Que asegura también que su viaje puede ayudar a la economía de algunos sectores que se han visto especialmente perjudicados por la pandemia.

"No es ninguna excusa. Tampoco veo la necesidad de camuflarlo cuando realmente es legal, se puede. Como últimamente salen tantos jueces por las redes, prefiero que tengáis toda la información de mi parte", ha concluido Anita Matamoros.

Tras estas explicaciones, la pareja ha mostrado lo bien que se lo están pasando en este paraíso mexicano. Tulum y sus playas parecen ser un destino perfecto para desconectar. La pareja ha elegido el hotel el Vagalume, un establecimiento situado en primera línea de playa y que cuenta con varios restaurantes, entre ellos de comida asiática, que ha sido el primer elegido en su viaje.

