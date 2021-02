Fabio Collorichio ha pedido la ayuda de su más de 1 millón de seguidores para conseguir que su chica se 'ablande' y acepte su propuesta. Según ha contado él mismo, lleva tiempo pidiendo a Violeta que forme parte de su carrera musical apareciendo en alguno de sus vídeos, pero ella no hace más que rechazar su oferta. ¿Hay crisis en la pareja? De eso nada, que no cunda el pánico. Después de que Fabio haya pedido a sus seguidores "petar" la bandeja de entrada de mensajes de Violeta pidiéndole que salga en su videoclip, ella misma ha querido explicar los motivos de su negativa.

"No quiero que penséis que no salgo porque soy borde o antipática, no me importaría en absoluto, pero llegar lejos en la música es el sueño de Fabio y sé que lo va a lograr porque se lo está currando como nadie, y no me gustaría que por culpa mía le pudiesen criticar o decir cosas", ha confesado.

"Las críticas a mí me las banco, pero las que van a alguien a quien quiero o influir de forma negativa en su carrera, no me lo perdonaría, así que no quiero cargar con esa mochila", ha añadido, "creo que es comprensible y me entenderéis". Asegura que nunca ha dejado de hacer cosas por miedo al qué dirán, pero "en este caso no es algo que me vaya a perjudicar a mí, si no a una persona a la que amo con toda mi alma".

Desde luego los seguidores de ambos están deseando ver a Violeta como la protagonista de su nuevo vídeo, 'Diablita'. Pero de momento parece que la ex tronista de MyHyV no está por la labor... Habrá que esperar para ver si cambia de opinión.

