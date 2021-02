El estreno de un nuevo documental sobre la vida de Britney Spears, 'Framing Britney Spears', ha traído mucha cola. Para muchos ha cambiado por completo la imagen que teníamos de la artista, pero si alguien se ha visto salpicado ha sido uno de sus ex novios, Justin Timberlake. El documental ha generado críticas sobre cómo la trató durante y después de su relación y muchos hasta le señalan como uno de los principales culpables del descenso a los infiernos de Britney. Es por eso que el propio Justin ha querido emitir un comunicado oficial en el que pide disculpas públicamente a su ex, y aprovecha para hacerlo también con Janet Jakson.



"Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y con Janet Jackson, con cada una de ellas en particular, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto. Sé que fallé", comienza confesando. "Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que dije lo que no debía o no defendí lo que era correcto".

Asegura estar "muy arrepentido" por su actitud y quiere "asumir la responsabilidad": "Entiendo que me quedé corto y me beneficié muchas veces de un sistema que tolera la misoginia y el racismo", explica, “esta industria tiene grandes fallos porque prepara a los hombres, especialmente a los blancos, para lograr el éxito. Está diseñada así y yo ocupo una posición privilegiada que, debido a mi propia ignorancia, no he sabido reconocer antes. Por eso, no quiero volver a beneficiarme de otras personas que son anuladas".

'Framing Britney Spears' revela la mala actitud de Timberlake, quien, dice el documental, se aprovechó del habitual machismo de los medios estadounidenses para presentarse como la víctima de la ruptura. Dio entrevistas en las que le preguntaban si, "al menos", había conseguido acostarse con Spears, y él asentía riéndose.



Una actitud de la que se arrepiente y así lo ha hecho saber: "No he sido perfecto y sé que esta disculpa es un primer paso que no me absuelve del pasado, pero aún así asumo mis propios errores porque, ante todo, deseo el bienestar de las personas a las que amo o he amado", zanja en su comunicado.

