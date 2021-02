Nicki Minaj ¡ha dado a luz!

La policía investiga al conductor que se ha dado a la fuga tras atropellar al padre de la cantante

Robert Maraj, padre de Nicki Minaj, ha fallecido a los 64 años tras ser atropellado en la localidad de Mineola, en Long Island. Según han informado desde el portal 'TMZ', este accidente tuvo lugar el pasado viernes 12 de febrero a las 18:00 hora local y el conductor del vehículo terminó dándose a la fuga. Por su parte, la policía del condado de Nassau ha informado de que los hechos ocurrieron mientras el padre de la cantante iba caminando y fue trasladado inmediatamente al hospital en estado crítico.

Ahora, la policía ha hecho un llamamiento para que todos los testigos den su versión y puedan localizar a la persona que se ha dado a la fuga. Al parecer, según han informado desde 'TMZ', Nicki Minaj no mantenía una relación cordial con su progenitor y todavía no se ha pronunciado sobre esta fatídica pérdida.

De momento, son pocos los datos que se conocen debido a que muchos testigos no consiguieron ver los detalles del coche que atropelló al padre de Nicki Minaj por la falta de luz. De esta forma, el Departamento de Homicidios está investigando el atropello, que se produjo entre la calle Roslyn y la avenida Raff.

La cantante sorprendió en 2019 informando que había decidido retirarse de su carrera musical para dedicarse completamente a su familia. Tras cosechar numerosos éxitos, convirtiéndose en la mujer que más discos de rap había vendido en Estados Unidos, Nicki Minaj comunicaba a sus seguidores que había llegado el momento de centrarse en otros aspectos de su vida. De hecho, un año después, la artista daba a luz su primer bebé junto a Kenneth Petty.

