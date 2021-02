El futbolista Cristiano Ronaldo ha desembolsado 8 millones de euros por su último capricho: un deportivo de la marca Bugatti

Dicen que el dinero no da la felicidad, pero a nosotros nos gustaría llorar en una de las mansiones que Cristiano Ronaldo tiene repartidas por el mundo, la verdad. El futbolista proviene de una infancia de lo más humilde, pero ahora es uno de los deportistas más ricos del mundo, y sus contratos millonarios le dan para comprarse casas, coches, vacaciones de lujo y hasta islas si le apeteciera. De hecho, el 2020, aunque en general no ha sido un gran año para nadie, parece que a él le ha ido divinamente, porque nada más entrar en el 2021 ha hecho un desembolso de nada menos que 8 millones de euros en un nuevo capricho: un coche.

Bueno, llamar simplemente "coche" a la obra maestra de ingeniería que se ha comprado como autorregalo de cumpleaños (hizo los 36 el pasado 5 de febrero) es quedarse corto: se trata del Bugatti modelo Centodieci, un deportivo de edición limitada que sólo tendrán él y otras 9 afortunadas (y millonarias) personas en todo el mundo. Eso sí, aunque ya haya tenido que soltar la pasta, de momento está en fabricación, y no se lo entregarán hasta 2022, así que casi que entre el precio y lo que le va a tocar esperar, casi que cuenta como autorregalo de los 36 y los 37...

No es, ni de lejos, el único coche caro del que dispone el futbolista luso, pero sin duda será el más caro hasta la fecha. "El Bugatti Centodieci ha sido creado para rendir homenaje al Bugatti EB110 SS de los años 90 y es una gran obra de arte (...). El Centodieci tiene un motor W16.4 que genera 1600 caballos de fuerza y logra alcanzar los 0-100 kilómetros/hora en tan solo 2,6 segundos", dicen desde la marca. Vamos que más que un coche al uso es casi un Formula 1... pero claro, ¿qué son 8 millones cuando, según Celebrity Net Worth, tiene un patrimonio de más de 400 millones de euros? ¡Migajas!

