Dicen que casarse, en pleno siglo XXI, está pasado de moda, pero siempre hay (y habrá) románticos que quieran sellar su amor para siempre. La influencer y ex viceversa María Hernández tiene claro que a ella eso de casarse, aunque le haga ilusión, no es algo que le corra prisa teniendo ya una familia formada con el futbolista Rubén Castro... pero es que el delantero del FC Cartagena, además, no lo tiene fácil si quiere ponerle el anillo a María. ¿La razón? Ella quiere que Rubén firme un contrato pre-matrimonial... pero no uno al uso, sino uno en el que ella pone las reglas de su futuro matrimonio.

La lista llega hasta a las 10 peticiones: algunas, seguramente, Rubén las cumpla de sobra, pero María quiere que su chico se esfuerce un poco más. ¿La primera de todas? Quiere el desayuno hecho todos los días: "Me da mucha pereza levantarme y hacerme el desayuno". Di que sí, como una princesa, y además un masaje DIARIO: "Me encanta que me soben. Siempre me duele algo, así que no puede faltar".

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Si nos enfadamos alguna vez, que venga a pedir perdón de vez en cuando", ha pedido la ex viceversa, y que además "se le pase, como mucho, en 30 minutos", y se ha explicado: "A Rubén no le gusta pedir perdón, y yo siempre lo estoy pidiendo, y como nunca consigo que me diga ‘lo siento, tienes razón’, lo meto por contrato". No es lista ni nada, así que también ha metido en este acuerdo que se haga fotos con ella, que salga en sus vídeos de MTMad y que baile por toda la casa escuchando música, ¡y todo sin rechistar!

Mediaset

Las peticiones no han cesado: "Que no haya que pedirle un beso o un abrazo" o "siempre me tiene que sorprender" han sido a las que más énfasis le ha puesto: "Es verdad que Rubén es más detallista que yo: siempre me regala algo cuando toca, pero precisamente por eso ya no me sorprende. Y no tiene por qué ser todo material. Igual tiene que dejar de sorprenderme así y tener un detalle mañana mismo porque no es una fecha señalada [...]. Yo soy así: necesito cariño". Por supuesto, que la quiera mucho para siempre no podía faltar, pero para demostrarle ese amor falta una petición más: siempre tiene que hacer la compra él: “Me da mucha pereza, no me gusta nada. De hecho, muchas veces lo pido online para ahorrármelo". ¡Menuda jefa...!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io