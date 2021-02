Lo de currarse tanto el rollo pareja en redes es lo que tiene: cuando los fans te localizan se vuelven locos. En volandas tuvo que salvar de las masas enfervorizadas Machine Gun Kelly a Megan Fox cuando abandonaban su hotel en Nueva York para asistir al programa 'Saturday Night Live', donde él interpretó dos temas con los que salta del rollo rapero al rock punk. Al principio a la prota de 'Transfomers' parecía hacerle gracia tanto fan, pero pronto se empezó a asustar...

MGK intenta proteger a su chica, pero la sonrisa de ella es de puro pánico porque la gente se vuelve loca. Con la mirada perdida, incluso parecía mareada. Su chico acaba por cogerla en brazos a lo Kevin Costner en 'El Guardaespaldas'. Jo con los fans...

Agencia

Un rollo 'intensito'

Ella dice que estar enamorada de MGK es "como estar enamorada de un tsunami". No imaginaba que sería un tsunami de gente... Sólo se vio a salvo cuando su chico la tomó en brazos. Nos encanta lo compenetrada que está esta pareja que comparte hasta manicura.

Y es que anda muy pillada de esta estrella nada formal desde que se conocieron en el set de 'Midnight in the switchgrass'. Así de 'intensita' se pone cuando lo recuerda: "Lo miré a los ojos y sentí el más prístino, más gentil, más puro espíritu. Mi corazón se destrozó inmediatamente y supe que estaba jodida".

Agencia

Bueno jod.. fastidiado se quedó su marido, la estrella de 'Sensación de vivir' Brian Austin Green, que en mayo de ese 2020 confirmó separación. Comparten la custodia de tres hijos y ella intenta acelerar el divorcio para ¿casarse? Ella lo define así: "La intensidad de fundirme con él es abrumadora". Sí, son muy intensitos...

