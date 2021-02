Jorge Javier Vázquez ha tenido la oportunidad, por fin, de conocer a algunos de los chicos que les van a pretender en el trono de 'MyHyV'. Mañana, 16 de febrero, el presentador hará historia sentándose en ese trono y allí podrá ver en persona a Alberto, David, Fran y Daniel.

Para ponerle más tensión y curiosidad a la cosa, esta tarde en Sálvame, emitían un adelanto con las fotografías de los cuatro pretendientes y a Jorge Javier le entraba la risa nerviosa: "Me estoy empezando a poner nervioso", comentaba y es que se ha metido en terreno pantanoso. Tendrá que dejar todas las plataformas a las que era socio (Tinder y Grinder) y entregarse en cuerpo y alma a sus pretendientes. "Pero tú dale la cita a quien quieras", le decían Anabel y Belén para tranquilizarlo.

El primero "es de buen género", decían desde 'MyHyV', el segundo es bombero y de los dos últimos solo se conoce que uno tiene tatuajes y al otro le gustan los perros. Esto último le ha gustado a Jorge, ya que él es un amante de los animales y está loco por sus galgos. "Ya no puedes tener citas extras", le decía Antonio David a lo que Jorge le contestaba que "solo hasta el viernes". Se nota que se lo está tomando en serio.

El de Badalona no se anda con tontería y piensa darlo todo en el programa. "Mi madre me ha dicho que me lo pase bien", comentaba el presentador, y es que su gran amiga Belén Esteban le preguntaba sobre 'la Mari', su madre. "No me lo voy a perder", eran muchos los comentarios por lo bajo que decían los demás colaboradores. Sin duda, va a ser de los tronos más interesantes de la historia del programa y de la televisión en general.

