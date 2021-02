Susana Megan y Manu Lombardo ya confesaron sus intimidades más secretas

La pareja ahora ha revelado lo que sienten por otras personas: "Tenía fotos de ella en mi habitación"

¿Está bien tener una pareja... y a la vez sentir cosas por otras personas? El debate está abierto y cada uno tendrá una opinión, pero parece que para Susana Megan y su churri, Manu Lombardo, no es ningún inconveniente. Los dos ex viceversos siempre han demostrado tener una gran confianza el uno en el otro, así que sin cortarse un pelo han jugado al juego de moda 'fuck, marry, kill', en el que deben elegir entre varias personas con quién tendrían una noche loca, con quién se casarían.. ¡y a quién matarían!

Sin importar el género de cada uno, Susana Megan ha confesado que tendría noche loca con Will Smith o Rihanna, o que se casaría con Omar Montes, mientras que Manu pasaría por el altar con Elsa Pataky... ¡pero la noche loca de pasión la pasaría con su marido, Chris Hemsworth!

Mediaset

La locura se ha desatado cuando él ha confesado que, cuando era más jovencito, tenía su habitación llena de fotos de Elsa Pataky, y ha coincidido en que envidian mucho a la pareja: "El de Thor a mí me vuelve loco... pero ellos dos me dan la impresión de que son muy buena gente. Me dan una envidia... envidia sana, porque con todo lo que tienen no se ve siempre el lujo: van siempre descalzos, con los pelos largos, siempre están entre animales... están un poco 'asalvajados'. Me encantan", han coincidido ambos.

Mediaset

Noel Bayarri vuelve a 'amenazar' su relación

En el juego han salido también famosos nacionales, como Steisy (a la que, con todo el dolor de su corazón porque es su amiga, Manu ha decidido matar para casarse con la cantante Charly Jordan y tener una noche loca con la actriz Rachel McAdams)... pero también ha salido a relucir Noel Bayarri, con el que Susana Megan ¡se casaría!

Mediaset

Todo podría ser muy normal... excepto porque la historia se repite: cuando Manu pretendía en 'MYHYV' a María Hernández, ella decidía irse con Noel a pesar de que él ni siquiera era su pretendiente... y ahora ha vuelto a su vida para 'quitarle' a su novia: "Otra vez Noel me quita a mi chica... ¿esto qué es? Ni estando en la casa esa de 'Sola/Solo' me va a dejar tranquilo... de verdad, es que está en todo", ha dicho haciéndose el molesto, pero también haciendo reír a Susana. ¡Tranquilo, Manu, que sabemos que ella en realidad sólo te quiere a ti!

