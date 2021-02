José Manuel Parada ha sufrido un accidente doméstico de lo más aparatoso y casi pierde el ojo por el percance. El que fuera presentador de 'Cine de Barrio' estaba arreglando su jardín por los destrozos que causó la borrasca Filomena y una de las ramas que podaba se le caía encima dañándole la córnea.

No dejaba de sangrar, por lo que el actual tertuliano en el programa 'Buenos Días Madrid' se asustó bastante y acudió de urgencias al hospital y los médicos lograron limpiar la herida y salvarle el ojo. "Fue todo muy rápido, se me clavó la rama y lo pasé muy mal. Me asusté porque fue todo muy escandaloso", explicaba Parada en una entrevista a ABC. El presentador ha querido compartir esta desagradable experiencia con sus seguidores de redes.

Jose Manuel Parada se recupera de este susto y pocas veces sale de casa, porque se le hace bastante incómodo para la vista. Sí que ha vuelto a acudir al médico para seguir con la recuperación y así pueden revisarle el ojo detenidamente: "Duele mucho y es realmente incómodo. Me han puesto gotas anestésicas y espero en unos días poder recuperar la visión totalmente".

El ojo afectado es el izquierdo, pero gracias a los profesionales, el presentador volverá a tener la visión de antes. Si hubiese tardado un poco más en acudir al hospital, a lo mejor estaríamos hablando de algo más grave. Hasta el día de su total recuperación, le han aconsejado reposo, reducir al máximo la exposición y proteger muy bien la zona, con el fin de que su ojo vuelva a estar como antes. "Por milímetros no he perdido la visión", comentaba en su Instagram aún asustado. Le deseamos una corta recuperación.





