Lola está viviendo 'La isla de las tentaciones 3' como si estuviera montada en una montaña rusa. De repente tontea con muchos de los solteros de la casa, como de la noche a la mañana, y con solo ver una imagen de su novio Diego, se echa a llorar. Lola está siendo tentada por Simone, pero en el avance de esta noche hemos podido ver que la concursante comparte cama con otro tentador: con Carlos.

De momento, en el supuesto 'edredoning' solo se ha podido ver como los dos se metían en la misma cama. Bajo las sábanas, Carlos y Lola se han abrazado, incluso han hecho la cucharita dejando a todos los espectadores deseosos de ver qué pasó realmente en Villa Montaña. Creíamos que Lola velaba los vientos por el italiano, de hecho se lo comentó al resto de sus compañeras. Más tarde, entre lágrimas, se arrepentía del tonteo con Simone y pedía a gritos volver con su amor, con Diego, que a su vez está ligando con Carla.

"¿Me puedo poner en bóxer?" le preguntaba el tentador, a lo que no ha puesto ningún tipo problema ella. En las imágenes inéditas, no se pueden apreciar bien si hay besos o algo más. Eso tendremos que esperar hasta el jueves, lo que sí nos ha adelantado el programa es que la próxima tentadora vetada por parte de las chicas será Carla.

Está claro que por mucho que las parejas jueguen al mismo juego, cuando le toca a uno ver imágenes del otro duelen. Lo mismo le pasaba a su compañera Marina, que anda con Isaac, mientras que su novio está ligando con Stefani. Un lío de nuevas parejas que estamos deseando ver como acaban.

