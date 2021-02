Kourtney Kardashian y el baterista Travis Barker han confirmado su relación tras meses de rumores

Mientras Kourtney encuentra el amor, su hermana Kim está a punto del divorcio con Kanye West

¡Cómo nos alegramos cuando un famosos anuncia que tiene una nueva ilusión en el amor! La última ha sido Kourtney Kardashian, que después de mucho tiempo hablando de una reconciliación con el padre de sus hijos, Scott Disick, o una reconciliación con su ex novio 'yogurín' Younes Bendjima, ahora nos ha sorprendido con un nuevo churri rockero que no nos esperábamos: ¡el batería de la banda Blink-182 Travis Barker!

Con una sencilla foto cogidos de la mano, donde lo que más llama la atención son los tatuajes de él, no ha sido ni siquiera necesario que mencione de quién se trata, ya que muchos ya sabían que entre ambos podía haber algo (aunque los rumores se remontan a 2019): sólo hace unas semanas que los dos postearon fotos similares en el mismo sitio y casi al mismo momento, y no era otro lugar que la casa que tiene la matriarca del 'klan', Kris Jenner, en Palm Springs. Desde entonces todo fueron intentos por pillarles juntos, pero ahora han decidido dejar de jugar al despiste y anunciar su relación públicamente: "Cuando los amigos se convierten en amantes", ha escrito Kourtney junto a la foto en sus redes:

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A pesar de que tener estilos muy diferentes (ella tiene una vida muy sosegada con sus empresas, y más ahora que ya ha terminado el rodaje de su reality familiar), mientras que él ha tenido una vida bastante movida con su banda de rock. Sin embargo, los dos tienen una cosa en común: son súper familiares. Ella tiene 3 hijos, y Travis 2 ya adolescentes (Alabama y Landon, de 17 y 15 años respectivamente), así que ambos saben lo que es lidiar con pequeños por la casa... y un dato también importante: aunque Kourtney ha sido protagonista de su reality familiar durante más de 10 años, él también sabe lo que es eso, porque él y su familia también lo vivieron con 'Meet the Barkers', emitido en MTV entre 2005 y 2006.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Por lo pronto parece que ambos son muy felices, y han decidido gritar su amor a los cuatro vientos, estando ya seguros de que lo suyo va hacia adelante. Además, sabemos que los dos son muy de estar en pareja: ella estuvo con Scott Disick durante más de 10 años, y luego con Younes casi 2, mientras que él ha tenido varias idas y venidas con su ex, Shanna Moakler (madre de sus hijos): se casaron en 2004 y rompieron en 2006, luego volvieron para terminar divorciándose en 2008 y tras otros 'sí-pero-no', finalmente rompieron. ¡Desde aquí ya sólo nos queda desearle lo mejor a Kourt y Travis!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io