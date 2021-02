Omar Montes está arrasando con su música. Su nuevo tema con Ana Mena, llamado 'Solo', se ha convertido en todo un éxito. El cantante ha demostrado tener múltiples facetas, y es que además de su trayectoria musical, también ha comenzado su incursión como actor trabajando en una serie que se estrenará próximamente. Ahora, en 'Hoy no se sale', que presentan Cristinini y Bruno Pol Feliu en UBEAT (www.ubeat.tv), ha recordado a qué otros trabajos se ha dedicado y ha sorprendido confesando que uno de ellos fue...¡ser guardaespaldas! El ex de Isa Pantoja ha desvelado algunas de las situaciones "peligrosas"que tuvo que vivir para "defender a su patrón".



El cantante ha confesado que fue guardaespaldas de varias personas, entre ellas Kiko Rivera. "A veces me toca llegar a las manos. Hay gente muy maleducada que quiere agredir a mi patrón y yo tengo que defenderles a la fuerza", ha indicado dejando claro que él lo daba todo por la persona que le contrataba.

Entre algunas de las anécdotas que más recuerda, ha confesado que hubo una ocasión en la que vivió una situación muy comprometida. Omar Montes ha explicado que estaba trabajando como guardaespaldas del embajador de Armenia y hubo "un lío muy fuerte". Al parecer, todo surgió al entrar a un bar con sus perros. "Los huskys empezaron a oler a una señora, le sentó mal y le pegó una patada. El embajador de Armenia se ralló con la señora y le dijo que por qué pegaba a su perrito. Tuve que meterme a poner orden…", ha recordado.

Sin embargo, parece que todo quedó en una divertida anécdota, ya que el embajador terminó "pagando las cañas" y la situación no llegó a más. Eso sí, el cantante ha confesado que no comprende por qué tuvo que meter a sus mascotas en aquel bar.

En cuanto a sus nuevo proyectos profesionales, Omar Montes ha indicado que, además de nueva música y la serie, también está comenzando a escribir un libro y ha mandado un mensaje para todos aquellos que desean cumplir un sueño que parece imposible. "Yo decía que quería ser el número uno como Alejandro Sanz y mi propia familia y amigos me decían que eso no podía ser. Al final he conseguido ser número uno en 'streaming'. A veces vas en busca de un sueño que a lo mejor solo lo ves tú", ha recalcado animando a todos aquellos que tengan una ilusión a luchar por ella sin importar lo difícil que parezca.

