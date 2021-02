Violeta Mangriñán no está pasando por su mejor momento. Si hace unos días la 'influencer' confesaba a través de sus redes sociales que había sufrido un problema de salud nada más aterrizar en Dubai, ahora parece que es su perrita Canela la que le preocupa. La ex concursante de 'Supervivientes' ha explicado que su mascota lleva varios días mala y que cada vez estaba empeorando aun más. Al parecer, no deja de toser y está cada día más decaída. "Llego a casa y no viene a recibirme, estaba camuflada en el vestidor de Fabio", ha indicado mostrando un vídeo donde se podía escuchar a su perrita toser.

A pesar de que ya le llevaron al veterinario, parece que la cosa no ha mejorado, y por este motivo decidieron volver a acudir para saber qué podía estar sucediéndole. "Tiene un virus pero parece que, además, también sufre una malformación en la tráquea", ha desvelado mostrando su preocupación al saber la enfermedad que sufre Canela.

Instagram

"Esta malformación no tiene tratamiento ni cura, hay distintos grados de gravedad. Por otro lado, el virus de la 'tos' también lo tiene, eso se le curará con calma, pero también es posible que tenga una bacteria específica que no se le quita con el antibiótico que le estamos dando", ha explicado tras su visita al veterinario.

Violeta Mangriñán ha anunciado que ahora tendrán que hacerle una broncoscopia y, de paso, le quitarán los dientes de leche que todavía no se le han caído. La 'influencer' ha mostrado su preocupación por esta situación, ya que está muy unida a su perrita y ha pedido a sus seguidores que le manden todo el cariño posible. Un afecto que ya ha recibido por parte del Maestro Joao, que ha decidido rezar a todos sus santos para que la intervención que le van a hacer en el hospital salga bien y la perrita comience a mejorar poco a poco.

