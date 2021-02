Tony Spina ha contado todos los detalles de la noche en la que dio amor a Marta Peñate

La canaria ha confirmado la historia, y no ha desmentido que hubiera sexo

Aunque parezca que el mundo de los personajes de Mediaset es muy amplio y variado, lo cierto es que es bastante pequeño, y a la vez bastante endogámico, porque ¿cuántas veces nos hemos enterado de que unos se ha liado con otros y viceversa? Los últimos en confesar que han pasado una noche de amor han sido ni más ni menos que Tony Spina y Marta Peñate: la canaria confesó a Noel Bayarri lo que ocurrió en una conversación en el reality 'Solos', pero ha sido él -a través de una videollamada- el que ha contado todos los detalles en directo...

"Salimos un día. Nunca nos habíamos planteado nada: yo la veía como una amiga y ella a mí también. Pero salimos y, no sé cómo pasó, empezamos a tontear", empezaba contando el italiano, que daba mucha más información: "Ese día vino una chica a verme, y le pregunté a Marta: ‘¿qué hacemos, te vienes después conmigo o me voy con ella?’. Entonces ella me dijo ‘acompáñame al baño un momento’… y, de repente, me encontré con que me estaba comiendo la boca", recordó Tony.

El cachondeo no paraba con Noel Bayarri sobre aquella anécdota, pero lo cierto es que, al principio, la propia Marta lo pasó bastante mal y se quedó preocupada: "Al día siguiente estuvimos un poco rayados, sobre todo ella, porque creía que se podía romper la amistad… pero al final no es motivo de rayarse", aclaraba Tony. "Me quedé 4 horas mirando un punto fijo pensando en lo que había hecho", añadía Peñate. Vamos, que después de una noche de pasión lo suyo ha seguido como si nada, y es que al final parece que sí es posible la amistad después del sexo...

