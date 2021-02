La última hoguera de 'La isla de las tentaciones' ha causado un gran impacto entre las chicas. Además de Lucía, una de las más afectadas ha sido Lola. La joven no ha podido evitar derrumbarse al ver la gran complicidad que Diego tiene con Carla, una de las solteras. Una situación que ha provocado que llegue a su límite. "Tengo mucho miedo. Por una parte siento que me lo puedo hasta merecer porque soy así de gilipollas. He puesto freno también, he pensado incluso en poder hablar con él para arreglarlo", ha confesado antes de ver el beso que su chico se ha dado con su gran tentación.

Tras mostrar a cada una de las chicas las imágenes que tenía de sus parejas, Sandra Barneda les ha anunciado que en esta ocasión contarán con un collar del veto. Esto implica que la soltera que elijan no podrá tener la próxima cita con ninguno de los chicos.

En el vídeo que ha adelantado 'Telecinco' se puede ver cómo Lola se queda con semblante serio al conocer este nuevo poder, mientras que el resto de chicas reconocía no querer utilizarlo. Finalmente, entre todas han decidido que la soltera vetada sea Carla. ¿Qué habrá visto la pareja de Diego para que decida tomar esta radical decisión?

Tras comunicárselo a Sandra Barneda, Lola ha reconocido que ha optado por hacerlo para que se fastidie y se quede sin cita. Un argumento que ha dado visiblemente dolida mientras el resto de sus compañeras intentaban animarle dándole muestras de cariño. De este forma, ya conocemos la identidad de los dos solteros vetados para la próxima cita, ya que en el anterior programa se pudo ver cómo los chicos optaban porque Rubén se convirtiese en el soltero vetado tras ver la complicidad que tenía con Lara.

