No es la primera vez que Maluma nos deja ojipláticos con sus cambios de look

El cantante ahora ha decidido pasarse al rosa, pero es un color repetido

Si os decimos que por Maluma no lo dejaríamos todo atrás, os estaríamos mintiendo como bellacas, incluso cuando le da por esos cambios de look imposibles nos pone. Y mucho. Sin embargo, y aunque estamos ya acostumbrados a que el cantante de 'Hawái' nos sorprenda con colores de pelo poco comunes, el último por el que se ha decantado nos ha hecho pensar dos cosas. Una: '¿en qué momento se le ha ocurrido?' y dos: 'qué difícil va a ser eso de combinar con los modelitos'. Porque no es una tonalidad al uso: ha decidido pintar su cabeza de rosa NEÓN.



Al artista no le da ningún miedo jugar con el color ni en sus estilismos ni mucho menos en su cabellera, así que esta es la guisa con la que ha anunciado que se había cambiado de look: con una foto en Instagram en lo que parece ser su baño, el lugar del 'crimen':

Esta vez porque ha sido un rosa neón, pero a Juan Luis (su verdadero nombre) ya le habíamos visto con esta tonalidad, aunque más tirando a pastel, en otra ocasión... así que le vamos a dar un 10 por el atrevimiento, pero un 5 raspadito por la originalidad. ¡A ver cuándo se atreve y se tiñe la cabeza de varios colores, como su amigo J Balvin!

El historial de colores que han pasado por la cabeza de Maluma no son pocos, y creemos que, a estas alturas, ya sólo le faltan el naranja, el morado y el negro... aunque este último, sin duda, no creemos ni que lo tenga en mente por 'simplón'. ¿Cual será el siguiente?

