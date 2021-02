Katie Holmes se atreve a salir de su casa con abrigo ¡y sandalias!

La actriz y su churri, Emilio Vitolo, podrían estar ya pensando en casarse

¿Te acuerdas de Filomena? No, no te estamos hablando de tu primera casera, ni de la vecina mayor de tus padres que siempre cotilleaba por la mirilla, sino de la gran nevada que cayó a finales de enero y que dejó más de media España sepultada bajo un manto blanco durante semanas. ¿Cómo olvidarlo? Pues en Nueva York han tenido su propia borrasca de nieve hasta hace unos días (y viene otra, o sea que mejor estar preparados), y mientras la Gran Manzana intenta librarse de ese tinte blanco que la cubre para recuperar la "normalidad" (en medio de una pandemia, claro), y con la gente abrigándose hasta el último pelo del frío que hace... hay quienes lo dan todo sólo por un modelito a la última, como Katie Holmes.

A la ex de Tom Cruise no hay borrasca que la pare, y si ella se quiere poner sandalias, se las pone. Y si hay que añadirle calcetines (que está muy de moda), se le añaden. Y si además son de color rosa fluorescente, mejor que mejor. Todo por que se vean sus ya de por sí poco sencillos zapatos del diseñador JW Anderson, ¡que sus buenos 500 dólares le han costado!

Gtres

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Precisamente para un día que podría ponerse su adoradas botas de pelito por dentro (con las que le hemos visto infinidad de veces) dadas las condiciones meteorológicas... ¡pues no! Ella, cuando nieva, se planta las sandalias. ¡Al revés del mundo! Por no hablar de que, sabiendo que los paparazzis la persiguen día sí y día también, podía haberse peinado un poquito... ¡que hasta nosotras nos arreglamos más para ir al súper!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io