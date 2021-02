Belén Esteban ya no puede más. En el nuevo número de la revista Qué Me Dices que ya está en tu kiosco, repasamos todos los frentes que tiene abiertos la colaboradora de 'Sálvame' y que podrían ser el motivo por el que la de Paracuellos se estaría planteando nuevas líneas de negocio que le permitieran abandonar el programa de Telecinco.

Belén Esteban, que hace unos días tuvo que llevar a su perro Noah al veterinario, sueña con una estabilidad que no termina de encontrar. La colaboradora de 'Sálvame' está cansada y, de un tiempo a esta parte, parece haber perdido esa chispa que le hacía conectar inmediatamente con la audiencia. Ya apenas se ríe en su programa y no para de lidiar con frentes que la tienen agotada.

Otra bronca con Jorge Javier habría colmado el vaso

¿El último? La tremenda bronca que protagonizó con Jorge Javier Vázquez en el plató de 'Sálvame'. El pasado junio, en su vuelta al trabajo de la de Paracuellos, ya tuvieron una bronca y, ocho meses después, se han vuelto a enfrentar. El pasado 16 de febrero, la mujer de Miguel acabó abandonando el programa entre lágrimas, mientras su presentador echaba más leña al fuego. "Me da igual, ya me has demostrado el tipo de persona que eres", le contestó enfadado al sentirse amenazado porque la de Paracuellos, después de que Jorge bromeara con una instantánea en la que no salía muy favorecida, le dijo que ella tenía fotos de él que nunca ha enseñado a nadie...

Busca nuevas líneas de negocio

Ante este nuevo revés, nos cuentan que la Esteban estaría planteándose nuevas líneas de negocio: no quiere que 'Sálvame' sea su única fuente de ingresos para así poder volar lejos si la situación se vuelve aún más insostenible.

Por lo pronto, sabe que siempre tendría un hueco en 'Viva la vida', el programa que dirige su íntimo amigo Raúl Prieto y donde se refugiaron Terelu y Carmen Borrego tras su ‘destierro’ de ‘Sálvame’. Además lleva tiempo explotando su imagen para convertirse en reclamo de las marcas. Hace meses lanzó su propia línea de velas y también se animó con las joyas, un negocio que apuntaba maneras pero que dejó tras el disgusto (sí, otra vez en el programa) con su amiga Anabel Pantoja.

Tampoco ha sido fácil lidiar con los ataques de María José Campanario, un tema que ella pensaba que ya estaba zanjado. Antiguas polémicas que vuelven a su vida y que la descentran de su gran objetivo: estar tranquila y seguir con la ilusión de quedarse embarazada. Además, en esta nueva guerra con la mujer de Jesulín, Belén ha tenido que volver a nombrar a Andrea, rompiendo así la promesa que le hizo a su hija de no hablar de ella en un plató. Una de las declaraciones, para colmo, se convirtió en trending topic. "En 21 años, lo único que ha recibido mi hija de su padre es una Barbie embarazada". ¡Vaya regalo!

¿Poco trabajadora?

Belén también es consciente de que ha dejado de ser la intocable de 'Sálvame'. Antes era la estrella indiscutible, pero ahora hay más colaboradores que acaparan minutos en el programa como Anabel Pantoja. La de Paracuellos no tiene ni un pelo de tonta y sabe que la dirección se comporta con ella de manera diferente. Hace unos meses, por ejemplo, Chelo García Cortés tuvo que responder a la siguiente pregunta en la sección 'Quiero dinero': "¿Crees que Belén es poco trabajadora y muy quejica?" La rubia se sintió muy decepcionada con sus jefes, otro motivo más para pensar en salir de 'Sálvame'...

