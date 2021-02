Santiago Segura ha dejado impresionados a sus seguidores con su última publicación. El director de cine ha decidido echar la vista al pasado y ha recuperado una fotografía suya de hace 30 años. Lo más curioso de todo es que sigue conservando la misma camiseta que tenía puesta en ese momento y no ha dudado en intentar probársela de nuevo para saber si le sigue estando bien. Con este gesto, ha pretendido hacer una comparativa para saber cómo le ha afectado el paso del tiempo y si sigue estando tan en forma como en aquel momento.

"El otro día puse una foto de Marty McFly y Doc en la actualidad... yo creo que el tiempo les ha caído encima con menos destrozo y agresividad que a mi!", ha comenzado escribiendo junto a la publicación. Eso sí, ha indicado que se siente orgulloso de saber que le sigue entrando la misma camiseta que tenía puesta en aquel momento. Un logro que ha querido compartir con todos sus seguidores.



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En la primera fotografía podemos ver a un Santiago Segura adolescente con melena y camisa un poco desabrochada. En la siguiente, aparece una imagen de él en la actualidad, con menos pelo pero con la misma figura, y es que ha conseguido conservarse muy bien.

En tono de humor, el director de cine ha querido hacer partícipes a sus seguidores de lo mucho que ha cambiado en este tiempo. Eso sí, desde ese joven adolescente hasta la persona en la que se ha convertido han pasado muchas cosas, y es que ha conseguido tener una gran trayectoria profesional llena de grandes éxitos. Además, en el terreno personal, también se ha convertido en un gran padrazo. Una faceta que suele mostrar a menudo en sus redes sociales, donde comparte numerosos vídeos junto a su pequeña.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io