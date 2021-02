Tamara Falcó e Ínigo Onieva ya comparten casa. La hija de Isabel Preysler, que presumió de anillo en 'El Hormiguero' aunque aclaró que no era de compromiso, vivió un 2020 de lo más atípico: perdió a su padre, su cuñado y su tío pero en noviembre llegó a su vida este joven diseñador de coches que consiguió devolverle la sonrisa. La relación va tan bien que en este 2021 ya comparten la casa que ella alquiló en el centro de Madrid. ¡Y aquí tenemos las pruebas! El chico de Tamara tiene su juego de llaves y entra y sale del piso con total naturalidad.

El 14 de febrero, Día de los Enamorados, la pareja pisó la calle para ir al súper y por la noche se fue de cena con un grupo de amigos. En las dos ocasiones, cuando llegaron a casa, Íñigo sacó sus llaves y le abrió la puerta a Tamara. La marquesa de Griñón reconoce que está encantada de la vida con Íñigo.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Agencias

"Yo vivo mis relaciones con mucha intensidad. No he tenido la suerte de encontrar la estabilidad hasta ahora. Íñigo está lleno de vida y es una persona súper positiva. Y eso a mí me encanta. Es muy dinámico. Me fascina estar con él", ha reconocido en una entrevista a 'Vanity fair'. Por cierto, también confirmó que su chico lleva bien esta fama inesperada: "Se lo ha tomado fenomenal, porque no es fácil".

Agencias

También hemos podido ver cómo el diseñador de coche salía de la casa de su chica para hacer deporte y luego regresaba al domicilio de Tamara y abría con sus propias llaves. Si la relación entre ambos continúa viento en popa, quizás se anime a compartir con Íñigo su próxima casa. Tamara se ha comprado un piso de lujo al lado de donde vive su madre, en Puerta de Hierro, pero no estará disponible hasta 2022. Por el momento, la hija de Isabel ya ve a su chico como un buen marqués. "¿Por qué no? A mí me cuesta pensar que soy la marquesa, siempre tiendo a compararme con mi padre", explica.

Tamara, una curranta nata

Agencias

Además de colaborar en ‘El hormiguero’ y ser jurado en ‘El desafío’, ambos programas de Antena 3, Tamara continúa estudiando en la prestigiosa escuela de cocina 'Le Cordon Bleu'. Vamos, que la chica no para quieta.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io