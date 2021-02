La fama no es algo fácil de llevar, y mucho menos cuando te pilla muy joven, como a Demi Lovato. Si tienes a alguien que te ponga los pies en el suelo cada vez que lo necesites, ni tan mal, pero ¿cuántos famosos jóvenes obnubilados por los focos y el poder conocemos ya que hayan tonteado con las drogas o hayan hecho, sin llegar siquiera a la veintena, cosas impropias de su edad? La cantante y actriz de 'Camp Rock' nunca ha escondido que tenía problemas con las drogas y el alcohol, y ahora ha querido, a través de un documental ('Dancing with the devil', 'Bailando con con el diablo' en español. Se estrenará el 23 de marzo en YouTube), contar su experiencia. Una experiencia que, por cierto, es terrorífica y casi le cuesta la vida en varias ocasiones...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Hace dos años de aquella sobredosis que la llevó al hospital, y de allí directa a rehabilitación. Fue allí donde se dio cuenta, tras un infarto y tres derrames cerebrales, que lo que le estaba pasando no era ningún juego: necesitaba salir adelante. "Los médicos dijeron que sólo tenía 5 ó 10 minutos más de vida", se le escucha decir en el avance, y a pesar de que consiguió reponerse aún hoy, a sus 28 años, no es una persona 100% plena: "Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos. No puedo conducir vehículos porque tengo puntos ciegos en la vista. Durante mucho tiempo no pude ni leer", confiesa.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Demi ahora se muestra muy optimista y feliz por sus progresos para salir de ese agujero, y espera que esto ayude, al menos, a una persona a darse cuenta de que la vida es otra cosa: "Todo tenía que suceder para que pudiera aprender las lecciones que aprendí. Estoy muy orgullosa de la persona que soy ahora". Centrada en la música, que ha sido su vía de escape y también su salvación, ha sido toda una superviviente, como reza el tatuaje que lleva en el cuello.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io