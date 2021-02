Lola en la cama con un tentador... que no es Simone.

La cosa está que arde en el reality y como no queremos que te pierdas nada, te contamos todas las novedades de 'La isla de las tentaciones'.

¿Recuerdas cuándo alguien decía 'te han pillado con el carrito del helao'? Pues eso es lo que le ha pasado a Sandra Barneda y todo el equipo de 'La isla de las tentaciones'. La presentadora visitaba la villa de los chicos para informarles de un notición. Uno de ellos podría ver imágenes EN DIRECTO de una de las chicas durante diez minutos. Hemos puesto 'en directo' con mayúsculas y ahora entenderéis por qué.

El elegido, por unanimidad, fue Diego y allá que se fue con Sandra para ver las imágenes. Antes de marcharse aseguró a sus compañeros que les traería información de sus parejas: "Yo soy muy observador. No se me escapa nada". Estas palabras han provocado numerosos memes, ya que sí que se le escapó algo, y bien gordo. Las imágenes que estaba viendo NO eran en directo.

"Estoy nervioso y tenso porque me estoy jugando una relación de tres años y medio con la persona que más me importa en la vida", confesaba la pareja de Lola. "No puedo evitar pensar que puedo verla muy cercana a Simone o sin pensar nada mí, ", añadía.

En la imágenes, el cántabro ha visto a Lola rota de dolor y ha confesado a Sandra que lo único que le interesa es arreglar su relación. ¿No era mucha coincidencia que justo en esos diez minutos en los que Diego podría observarla, la de León se rompiera así? Pues no, no era casualidad.

Los espectadores del reality que están atentos a todo han podido captar como la secuencia de imágenes que vio Diego eran grabadas y no en directo como en un principio vendieron. ¿Cómo puede estar Isaac, Lobo, en dos sitios a la vez?

"La manipulación de las imágenes que le ponen a Diego. Lobo es capaz de estar en dos sitios a la vez", escribían en Twitter. Ese detalle, que en un principio pasó desapercibido para muchos, ahora ha creado una gran indignación. En el hilo el tweet, otra persona destaca que "Marina también está en las dos imágenes"; y también que "en una de las escenas que están hablando en el desayuno hay un zumo y cuando enfocan para otro lado el zumo no está pero sigue la conversación fluida. No sé si me entiende, pero es rarito".

La mayoría de las críticas no van dirigidas a la 'manipulación' de las imágenes sino a que hayan dicho que eran en 'directo' cuando se ha comprobado claramente que, a menos que Lobo y Marina tengan dobles en la villa, no.

