¿Cuántas veces nos han dicho que el dinero no da la felicidad? Efectivamente, el dinero no la da, pero se pueden comprar cosas que con él que sí la dan, y buena muestra de ello es la sonrisa que el actor Can Yaman tenía en su boca el pasado 14 de febrero, día de San Valentín. El protagonista de 'Dolunay' está la mar de feliz con su novia, la modelo y presentadora Diletta Leotta, y claro, conquistar el corazón del actor es fácil si sabes cómo, y una de las grandes pasiones de Can es la hípica... ¿pues adivináis qué le ha regalado Diletta en su primer día de los enamorados juntos? Efectivamente: ¡UN CABALLO!

La joven, a sus 29 años, debe de estar montada en el dólar, porque los caballos no son nada baratos. Y mucho tienes que querer a tu novio para hacerle un regalo así, claro, así que ¡esperemos que la cosa les dure muchos años! A 'la bestia', por cierto, le han puesto de nombre Cassius. ¿Se lo habrán puesto por el boxeador Muhammad Ali, cuyo nombre real era Cassius Clay?

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La pasión de Can Yaman por los caballos viene de lejos, pero justo ahora que está grabando la serie 'Sandokan' (que se estrenará, previsiblemente este 2021), ha podido disfrutar aún más de su hobby.



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El actor pasó no hace mucho precisamente por Italia, país natal de Diletta, y allí pudieron coincidir unos días mientras él hacía negocios para sus próximos proyectos. Fue entonces cuando fueron pillados con las manos en la masa, y es que hasta ese momento todos pensábamos que el prota de 'Erkenci Kus' estaba soltero... ¡pero no! Algunas fans se llevaron un disgustazo, pero sus verdaderas seguidoras se alegraron de verle tan feliz.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io